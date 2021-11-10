Почему в зеркальную ноябрьскую дату «11.11. 2021» нужно загадать самое заветно желание и почему в этот день люди встречают свою любовь

11.11 – это время, когда Вселенная слушает вас. В этот день необходимо осознавать свои мысли, чтобы убедиться, что это то, что вы хотите проявить, а не какая-то случайная негативная мысль, которую не хотели бы воплощать в реальность.
11.11 на самом деле является числом силы и очень важным в путешествии духовного просветления и вознесения. Когда вы видите это число или время, основанное на нем, то это признак того, что все вот-вот станет реальным. Поэтому важно понимать свои мысли.
Считается, что человек, которого в этот день встречают, остается в жизни надолго. Он становится или другом, или кем-то больше.
В эту дату следует запланировать свое будущее, выполнив несколько ритуалов. Например, записать все, что вы хотите привлечь в свою жизнь, не достичь, а привлечь. Поступая таким образом, вы затем измените свою собственную вибрацию, чтобы отразить то, что вы хотите привлечь к себе. Поскольку 11.11 - это дата зеркального отражения, вы интуитивно почувствуете желание изучить себя и по-настоящему увидеть, что нуждается в изменении в вашей собственной жизни, вашей энергии, в том, как вы воспринимаете свой мир, себя и все, что вас окружает. То, как вы справляетесь с повседневными ситуациями и настраиваете свою энергию в соответствии с тем, что вы хотите видеть в вашей реальности. Также в этот день важно оставаться позитивным. Поэтому избегайте негативных новостей и окружите себя позитивом.