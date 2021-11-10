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Создатель сериала «Игра в кальмара» заявил о съемках второго сезона

4:45:5511/10/2021
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По его словам, он не может подвести зрителя.

Сериал "Игра в кальмара" получил официальное разрешение на продление. Фото: Pixabay.com

Знаменитый корейский сериал "Игра в кальмара" получил официальное продление на второй сезон. Такое заявление сделал создатель картины, сообщив, что у него была большая ответственность перед зрителями и он не мог не пойти на такой шаг. Шоураннер Хван Дон-хек уже пишет сценарий ко второму сезону, но сказать, когда он выйдет в свет, пока не может.

Мужчина уверен только в одном. Одним из главных героев сериала снова станет Ки Хун. О чем зрители могли догадаться, посмотрев последнюю серию первого сезона. Сюжет разворачивается вокруг людей, которые нуждаются в деньгах. Они вынуждены принимать участие в игре на выживание. На кону шести детских состязаний стояла крупная сумма денег.

На Netflix сериал посмотрели 130 млн человек. Картина собрала порядка 1 млрд долларов.

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киносериалИгра в кальмара
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