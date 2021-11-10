Что такое «флюс»: симптомы и лечение флюса

Отек лица, абсцесс, постоянное давление между зубами, жар и невыносимая, глубокая, тупая и трудноуловимая боль. Так пациенты часто описывают периостит или, как заболевание называли раньше, - флюс. О том, что это за заболевание, какие у него есть клинические проявления и лечение - в нашем материале.
Сначала у пациентов появляется просто неприятные ощущения в области десен, после чего начинаются более серьезные симптомы. Периостит - это воспалительное заболевание, которое возникает в полости рта, в результате инфекции, которая смогла проникнуть в кость и надкостницу.
Эта инфекция не возникает непосредственно в соединительной ткани кости, а чаще всего достигает ее через корневые каналы зубов. Принцип попадания инфекции в челюсть прост. Инфекция корневых каналов чаще всего вызывается запущенным и глубоким кариесом. Если на этом этапе инфекция и бактерии не будут полностью удалены из полостей, бактерии пройдут через корневые каналы в кость и надкостницу. Там они вызывают сильное воспаление в ответ на повреждение тканей. Это сопровождается дальнейшими изменениями в ротовой полости. Флюс может протекать очень быстро - то выражается в том, что сильный отек лица и шеи способны появиться буквально в течение нескольких часов. Сопутствующие симптомы - невыносимая боль в месте воспаления и гнойный абсцесс. Гной находится в мешочке, и его расположение также очень индивидуально, чаще всего проявляется в виде выступающей шишки. Во время хирургического лечения необходимо дренировать гной, а мешок очистить и продезинфицировать.
Периостит может возникнуть даже после удаления зуба. Или же это происходит в результате тяжелой стенокардии, простуды и травм после травм десен, зубов или челюсти.
СИМПТОМЫ ПЕРИОСТИТА
- Красные и опухшие десны;
- Десны отделяются от зубов и образуют карманы;
- Кровотечение десен при чистке зубов;
- Отек лица;
- Отек шеи;
- Отек уха;
- Абсцесс;
- Постоянное ощущение давления в зубе, опухоль над зубом или вокруг пораженного зуба;
- Зубная боль, усиливающаяся во время еды;
- Высокая температура;
- Тупая и трудноуловимая боль.
“Одна из наиболее частых ошибок, которую допускают многие пациенты, - это немедленное полоскание ротовой полости вскоре после удаления зуба. Важно знать, что после удаления зуба десна остается незащищенным местом, через которое инфекция попадает в нервную систему и кровообращение. Пространство, оставшееся там, где был зуб, необходимо залечить. А на это нужно время. Сгусток крови на месте удаленного зуба начинает формироваться практически сразу после его удаления. Постоянное полоскание полости рта или полоскание горла повреждают этот тонкий слой сгустка крови и напрямую подвергают челюсть риску заражения”, - передают передовые стоматологические центры.
Стоматологи не рекомендуют лечение флюса в домашних условиях. Если у пациента есть подозрение на инфекцию или периостит, рекомендуется немедленно посетить стоматологическое отделение неотложной помощи. В таких случаях обезболивающие не нужны и неэффективны. Домашние средства тоже не помогут. Если в результате домашнего лечения воспаление распространяется из надкостницы в черепное пространство, существует риск смерти, поэтому важно не игнорировать заболевание.
В частности, лучшая профилактика периостита - это постоянная гигиена полости рта. При соблюдении правил гигиены не образуется зубной налет или зубной камень. Это предотвращает появление кариеса, который без лечения может углубиться и позже вызвать инфекцию.
При низком иммунитете зубной эмали также возрастают риски заражения. Поэтому специалисты рекомендуют лечение фтором, регулярные профилактические осмотры и посещение стоматолога-гигиениста.