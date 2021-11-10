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Журналисты опубликовали гонорары звезд-выпускников КВН. Мартиросян и Варнава долларовые миллионеры

6:25:4211/10/2021
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Сейчас все они снимаются в кино и популярных шоу.

Доходы популярных звезд, которые когда-то играли в КВН. Фото: Pixabay.com

Недавно исполнилось 60 лет Клубу веселых и находчивых. В честь юбилейного дня рождения в сети появились гонорары бывших игроков. Сейчас большинство из них работает на телевидении. Исключением не стал и Гарлик Харламов, который ранее играл в командах "Незолотая молодёжь" и "Сборная Москвы "МАМИ". Звезда является резидентом Comedy Club и снимается в кино и сериалах. Выяснилось, что он зарабатывает порядка 130 млн рублей в год.

А вот Александр Гудков был членом команды "Фёдор Двинятин". Сейчас он зарабатывает порядка 1,1 млн долларов в год. И даже Гарик Мартиросян когда-то играл в КВН. Он входил в состав сборной команды "Новые армяне". Его доход за год составляет два млн долларов в год. Звезда телепроекта Comedy Woman Екатерина Варнава играла в КВН, выступая за команду "Сборная малых народов". Сейчас она зарабатывает около 1,2 млн долларов в год.

Также стали известны гонорары и Дмитрия Хрусталева, который выступал за команду "Сборная Санкт-Петербурга". Сейчас популярный телеведущий является участников шоу "Вечерний Ургант" и зарабатывает порядка 3,5 млн долларов за год. Павел "Снежок" Воля выступал за команду "Валеон Дассон", а сейчас его средний заработок за рабочий год составляет 160 млн рублей.

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