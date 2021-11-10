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Московские власти ответили на просьбу мусульман об открытии мечетей

10:10:1911/10/2021
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Руководитель по национальной политике Виталий Сучков отметил, что при нехватке мест для совершения намаза никто не мешает организовывать молельные комнаты.

Власти Москвы не запрещают организовывать молельные комнаты. Фото: Flickr

В Москве строительство мечетей — дело затратное и долгосрочное. Об этом рассказал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков. Он отметил, что при нехватке мест для совершения намаза можно открывать молельные комнаты, никто противиться не будет.

Ранее было заявлено, что в Москве не хватает мечетей даже для москвичей-мусульман. Что уж говорить о приезжих, которые вынуждены молиться в самых неподходящих для этого местах. Об этом заявил замглавы Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов .

Для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию лидер столичных мусульман предложил строить новые молельные дома в Москве.

- Дело в том, что открытие молельных комнат никто не запрещает. Построить мечеть на территории – целый процесс. Для того чтобы было принято решение о строительстве культового здания, необходимо обсудить предложения с муниципальными депутатами, получить согласие, провести публичные слушания с участием жителей района и, если есть большинство, то тогда уже продолжать дальше, - пояснил Сучков для РИА Новости.

Ранее в "Курьер.Среда" писали, что в Москве мусульманину пришлось молиться прямо в метро, чем были смущены пользователи интернета. При этом сотрудники полиции одобрили решение мужчины совершить намаз в переходе метрополитена.

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молитвамолельная комнатанамаз
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