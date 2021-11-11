Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
11.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Во Владимире умер от коронавируса новорожденный, которого спасал глава Минздрава

12:10:1911/11/2021
0

Это первая смерть ребенка от ковида, зарегистрированная в регионе. Ребенок был недоношенным, у него оказались врожденные пороки развития.

Для лечения новорожденного с ковидом во Владимир направляли бригаду врачей из федеральных клиник.. Фото: Wikimedia Commons
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
В гибели пяти туристов на Эльбрусе нашли еще двух новых обвиняемых

В гибели пяти туристов на Эльбрусе нашли еще двух новых обвиняемыхВ память о сгоревшем в страшном пожаре экс-директоре спортшколы «Бердск» Валерии Блинове установят мемориальную доскуЕщё 1080 новости

Во Владимире медики не смогли спасти жизнь новорожденному малышу, который заразился коронавирусом от матери. Поручение о помощи маленькому пациенту отправлял специалистам федеральных клиник Михаил Мурашко, возглавляющий Минздрав РФ. О гибели малыша рассказал Константин Баранов, возглавляющий региональный департамент здравоохранения.

- К сожалению, ребенок умер. Тяжелый исход... Я вижу, что было сделано все необходимое, все возможное, что можно было сделать. О переводе ребенка в Москву вопрос не стоял, потому что все необходимые инструменты у нас были, и состояние его могло ухудшиться резко, - отметил Баранов.

30 октября Михаил Мурашко находился во Владимирской области с рабочей поездкой, в ходе которой он посетил детскую областную больницу. Врачи обратились к главе Минздрава с просьбой помочь в лечении новорожденного, который лежал на ИВЛ в реанимации, на что Мурашко дал поручение сформировать бригаду направить ее для помощи малышу из федеральных клиник. Но ничто уже не помогло спасти маленького пациента, он скончался.

Как позже пояснил Константин Баранов, новорожденный был недоношенным, у него оказались врожденные пороки развития и коронавирус. В течение 10 дней медики делали все возможное. В настоящее время во Владимирской области от ковида лечатся 27 детей, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Как сообщал "Курьер.Среда", за все время пандемии в Новосибирске скончались от коронавируса два ребенка - один только что родившийся, второму было 2 месяца.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
смерть новорожденногокоронавирусбригада специалистовМинздрав РоссииМихаил Мурашко
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Могли другие врачи дать совет по интернету?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Главные пророчества Ванги на 2022 года: каким будет год трех двоек. Болгарская провидица точно пресдказала, что 2022 будет «роковым» для мира
12:00:12 11/11/2021
Главные пророчества Ванги на 2022 года: каким будет год трех двоек. Болгарская провидица точно пресдказала, что 2022 будет «роковым» для мира
Ветеран боевых действий выстрелил 16 раз в жену и сына через дверь в Новой Москве
11:57:17 11/11/2021
Ветеран боевых действий выстрелил 16 раз в жену и сына через дверь в Новой Москве
Таксист домогался пассажирки, демонстрируя порно во время поездки по Москве
11:42:28 11/11/2021
Таксист домогался пассажирки, демонстрируя порно во время поездки по Москве
В Перми за сварившихся в кипятке пяти постояльцев отеля суд дал по 2 года колонии-поселения коммунальщикам
11:20:35 11/11/2021
В Перми за сварившихся в кипятке пяти постояльцев отеля суд дал по 2 года колонии-поселения коммунальщикам
Пьяный самарец ради шутки угрожал взорвать завод. Суд может посадить шутника на 5 лет
11:06:32 11/11/2021
Пьяный самарец ради шутки угрожал взорвать завод. Суд может посадить шутника на 5 лет
Квасим капусту на этой неделе: 11 и 17 ноября – очень благоприятные дни для засолки и квашения капусты по лунному календарю 2021
11:00:33 11/11/2021
Квасим капусту на этой неделе: 11 и 17 ноября – очень благоприятные дни для засолки и квашения капусты по лунному календарю 2021
ГИБДД озвучила перечень владельцев транспортных средств, которым не стоит покупать ОСАГО
10:55:19 11/11/2021
ГИБДД озвучила перечень владельцев транспортных средств, которым не стоит покупать ОСАГО
Более 40 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено в стране 11 ноября
10:35:13 11/11/2021
Более 40 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено в стране 11 ноября
Светооператор вестерна «Ржавчина» будет судиться с Болдуином и участниками съемочной группы
10:13:26 11/11/2021
Светооператор вестерна «Ржавчина» будет судиться с Болдуином и участниками съемочной группы
БердскВ Бердске горожане встали на защиту уволенных экс-сотрудниц отдела платных услуг ЦГБ и посоветовали обращаться в СК из-за премии в 270 000 рублей
10:02:10 11/11/2021
В Бердске горожане встали на защиту уволенных экс-сотрудниц отдела платных услуг ЦГБ и посоветовали обращаться в СК из-за премии в 270 000 рублей