Во Владимире умер от коронавируса новорожденный, которого спасал глава Минздрава

Во Владимире медики не смогли спасти жизнь новорожденному малышу, который заразился коронавирусом от матери. Поручение о помощи маленькому пациенту отправлял специалистам федеральных клиник Михаил Мурашко, возглавляющий Минздрав РФ. О гибели малыша рассказал Константин Баранов, возглавляющий региональный департамент здравоохранения.
- К сожалению, ребенок умер. Тяжелый исход... Я вижу, что было сделано все необходимое, все возможное, что можно было сделать. О переводе ребенка в Москву вопрос не стоял, потому что все необходимые инструменты у нас были, и состояние его могло ухудшиться резко, - отметил Баранов.
30 октября Михаил Мурашко находился во Владимирской области с рабочей поездкой, в ходе которой он посетил детскую областную больницу. Врачи обратились к главе Минздрава с просьбой помочь в лечении новорожденного, который лежал на ИВЛ в реанимации, на что Мурашко дал поручение сформировать бригаду направить ее для помощи малышу из федеральных клиник. Но ничто уже не помогло спасти маленького пациента, он скончался.
Как позже пояснил Константин Баранов, новорожденный был недоношенным, у него оказались врожденные пороки развития и коронавирус. В течение 10 дней медики делали все возможное. В настоящее время во Владимирской области от ковида лечатся 27 детей, один из которых находится в тяжелом состоянии.
Как сообщал "Курьер.Среда", за все время пандемии в Новосибирске скончались от коронавируса два ребенка - один только что родившийся, второму было 2 месяца.