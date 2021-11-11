Под Хабаровском арестовали байкера, который насиловал свою маленькую дочь на мотослетах после развода с ее матерью

В Хабаровском крае арестовали 36-летнего байкера, насиловавшего несовершеннолетнюю дочь. Отец насиловал своего ребенка на слетах байкеров на Дальнем Востоке, сообщили 11 ноября в управлении СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
"Следствием установлено, что 36-летний мужчина в течение длительного времени совершал особо тяжкие преступления полового характера в отношении своей малолетней дочери, которая периодически проживала с ним ввиду развода родителей. Преступления совершались как на территории края, так и на территории Еврейской автономной области, когда девочка ездила с отцом на слеты байкеров", - рассказали в ведомстве.
Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО.
Его обвиняют по п. "б" ч.4 ст.131 УК РФ - изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста и по п. "б" ч.4 ст.132 УК РФ - насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. За эти преступления предусмотрены наказания на срок от 12 до 20 лет лишения свободы по каждой статье.