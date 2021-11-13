Что нельзя делать на Матрёны Зимние 22 ноября в день Матроны Московской, а что делать можно. Приметы и традиции праздника

В 1881 году появилась на свет Матрона Московская. 22 ноября вся православная церковь будит чтить ее память.
Святая Матрона была рождена в обычной христианской семье, ее родители вели праведный образ жизни. Родилась девочка слепой. Считается, что когда родители узнали о слепоте дочери, то хотели оставить ее в детском доме, но передумали и забрали девочку себе. Мать Матроны передумала из-за сна, который ей приснился. Белая птица села ей во сне на грудь и оказалось, что она ослепла. Женщина истолковала свой сон, как знамение и начала воспитывать девочку по всем традициям христианства.
Проявился дар у святой в восемь лет. Повзрослев, девушка стала помогать людям — исцелять их тело и душу. С разных концов страны к святой тянулись люди за помощью. Матрона горячо верила в Господа и несла свою веру в массы.
Когда девушке исполнилось 17 лет, ее ноги отказали. Святая скончалась, когда ей было 70 лет, и спустя полвека ее канонизировала церковь. Похоронили святую Матрону на Даниловском кладбище. Люди по сей день приходят на место захоронения святой, просят у нее помощи и спустя время они получают, то что просили.
Что можно делать 22 ноября.
В этот день верующие идут к мощам святой, чтобы поклониться им и попросить помощи.
В этот день все люди должны попросить прощение друг у друга, загладить все ссоры и обиды.
22 ноября было принято давать подаяние нуждающимся, нельзя отказывать нищим в этот день. Отдавали им вещи, продукты. Специально накануне дня люди перебирали свои вещи и отбирали, то, что можно отдать.
В этот день нельзя ругаться, сквернословить и ссориться. День стоит провести в мире и согласии.