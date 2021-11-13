Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
13.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что нельзя делать на Матрёны Зимние 22 ноября в день Матроны Московской, а что делать можно. Приметы и традиции праздника

2:00:4811/13/2021,Анна Филатова
0

В этот день нельзя ругаться, сквернословить и ссориться. День стоит провести в мире и согласии.

Святая Матрона родилась слепой и ее родители хотели от нее отказаться.
Святая Матрона родилась слепой и ее родители хотели от нее отказаться. Фото: Ikonaspas.ru

В 1881 году появилась на свет Матрона Московская. 22 ноября вся православная церковь будит чтить ее память.

Святая Матрона была рождена в обычной христианской семье, ее родители вели праведный образ жизни. Родилась девочка слепой. Считается, что когда родители узнали о слепоте дочери, то хотели оставить ее в детском доме, но передумали и забрали девочку себе. Мать Матроны передумала из-за сна, который ей приснился. Белая птица села ей во сне на грудь и оказалось, что она ослепла. Женщина истолковала свой сон, как знамение и начала воспитывать девочку по всем традициям христианства.

Проявился дар у святой в восемь лет. Повзрослев, девушка стала помогать людям — исцелять их тело и душу. С разных концов страны к святой тянулись люди за помощью. Матрона горячо верила в Господа и несла свою веру в массы.

Когда девушке исполнилось 17 лет, ее ноги отказали. Святая скончалась, когда ей было 70 лет, и спустя полвека ее канонизировала церковь. Похоронили святую Матрону на Даниловском кладбище. Люди по сей день приходят на место захоронения святой, просят у нее помощи и спустя время они получают, то что просили.

Что можно делать 22 ноября.

В этот день верующие идут к мощам святой, чтобы поклониться им и попросить помощи.

В этот день все люди должны попросить прощение друг у друга, загладить все ссоры и обиды.

22 ноября было принято давать подаяние нуждающимся, нельзя отказывать нищим в этот день. Отдавали им вещи, продукты. Специально накануне дня люди перебирали свои вещи и отбирали, то, что можно отдать.

В этот день нельзя ругаться, сквернословить и ссориться. День стоит провести в мире и согласии.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
иконасвятаяЗаступница
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Молитесь ли вы святой Матроне?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что нельзя делать на Матрёны Зимние 22 ноября в день Матроны Московской, а что делать можно. Приметы и традиции праздника
2:00:48 11/13/2021
Что нельзя делать на Матрёны Зимние 22 ноября в день Матроны Московской, а что делать можно. Приметы и традиции праздника
Лунные и солнечные затмения: как они влияют на нас энергетически и астрологически?
1:30:43 11/13/2021
Лунные и солнечные затмения: как они влияют на нас энергетически и астрологически?
22 ноября – День сыновей-2021: история и традиции праздника. Как поздравить сына
1:00:43 11/13/2021
22 ноября – День сыновей-2021: история и традиции праздника. Как поздравить сына
«Игра в кальмаров» от Netflix: создатель пообещал выход второго сезона
12:30:20 11/13/2021
«Игра в кальмаров» от Netflix: создатель пообещал выход второго сезона
С Днем социолога красивые открытки для причастных 14 ноября
12:15:30 11/13/2021
С Днем социолога красивые открытки для причастных 14 ноября
Как предстоящий Коридор Затмений влияет на человеческие судьбы. С 19 ноября по 4 декабря 2021 года следует соблюдать осторожность в мыслях и поступках
12:00:56 11/13/2021
Как предстоящий Коридор Затмений влияет на человеческие судьбы. С 19 ноября по 4 декабря 2021 года следует соблюдать осторожность в мыслях и поступках
Школьников переводить на дистанционное обучение в России пока не планируют, заявил глава Минпросвещения Кравцов
11:31:09 11/13/2021
Школьников переводить на дистанционное обучение в России пока не планируют, заявил глава Минпросвещения Кравцов
Первая в мире женщина стала снайпером в армии США
11:30:44 11/13/2021
Первая в мире женщина стала снайпером в армии США
С Международным днем логопеда прикольные открытки для всех: пациентов и врачей в праздник 14 ноября
11:15:00 11/13/2021
С Международным днем логопеда прикольные открытки для всех: пациентов и врачей в праздник 14 ноября
«Отрубить ему ноги и застрелиться»: Пациент скончался после странной шутки врача в больнице Барнаула
11:07:09 11/13/2021
«Отрубить ему ноги и застрелиться»: Пациент скончался после странной шутки врача в больнице Барнаула