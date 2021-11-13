Имя для девочки, рожденной зимой: нужно ли выбирать ассоциацию со снегом и снежинками. Особенности девочек, чья дата рождения в декабре, январе и феврале

Правильно подобранное имя для малышки сможет послужить для нее счастливым билетов в дальнейшую жизнь. От энергетики имени зависит судьба ребенка и его характер.
По мнению астрологов, имя ребенку необходимо выбирать тогда, когда ребенок уже родился. Подбирать имя стоит под месяц, в котором ребенок родился. Бывает, что ребенок сам помогает родителям выбрать себе имя. Родители начинают произносить разные имена, а малыш может подать ответную реакцию и имя выбрано.
Как назвать девочку, рожденную в зимний период.
Малышка, рожденная с 22 ноября по 21 декабря, знак зодиака — Стрелец. Таким принцессам, которые родились в первой декаде, необходимо давать мягкое и нежное имя. Тем, кто родился во второй декаде подойдет амбициозное имя, а рожденным барышням в третьей декаде необходимо выбрать сильное и звучное имя.
Как назвать девочку Стрельца: Александра, Елизавета, Маргарита, Владислава, София, Алиса, Виктория.
Девочки, рожденные в период с 22 декабря по 19 января, знак зодиака Козерог. Если девочка родилась в первой декаде, то имя должно быть четкое, если во второй, то сильное, а если в третьей, то яркое.
Имена для малышек Козерогов: Дарья, Зинаида, Наталья, Валентина, Тамара, Ольга, Римма.
Девочки, рожденные в период с 20 января по 19 февраля, знак зодиака Водолей. Малышке, рожденной в первой декаде, можно смело выбирать любое имя из списка, во второй декаде — мягкое и милое, а в третьей декаде — яркое и звучное имя станет идеальным вариантом.
Имена для девочек рожденных под знаком Водолея: Ксения, Алина, Ульяна, Руслана, Анна, Галина, Милана, Юлия.