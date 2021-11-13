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Новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса зафиксировали в России 13 ноября, заразившихся уже свыше 9 млн человек

9:55:5011/13/2021
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Пятый день в стране держится столь высокий показатель летальных исходов. Всего умерли 254 167 человек.

В России зафиксировали абсолютный суточный антирекорд смертности от коронавируса. Фото: Минздрав Новосибирской области
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Зараженных коронавирусом за сутки на 13 ноября в Новосибирской области снова более 400. Жертвами стали 14 человек

Зараженных коронавирусом за сутки на 13 ноября в Новосибирской области снова более 400. Жертвами стали 14 человекНовосибирская область вошла в "красную зону" по коронавирусу. Ситуация ухудшилась в пяти регионах, заявила ГоликоваЕщё 278 новости

За минувшие сутки на 13 ноября во всех 85 регионах России обнаружили еще 39 256 новых случаев заражения коронавирусом. За то же время скончался 1 241 человек с ковидом. Это максимальный показатель смертности в стране с начала пандемии (с марта 2020 года).

Предыдущий антирекорд по смертности, как сообщал федеральный оперативный штаб, отмечали 10 ноября, когда умерли 1239 человек. Пятый день в России держится столь высокий показатель летальных исходов. Всего умерли 254 167 человек.

Наибольший суточный прирост заболевших ковидом выявили в Москве (4185), Санкт-Петербурге (3273), Московской (2891) и Самарской областях (1790). Впервые в пятерку лидеров попал Крым, где за минувшие 24 часа обнаружили 837 новых случаев коронавируса.

За все время пандемии по 13 ноября в России зафиксировано 9 031 851 случаев коронавируса.

Как сообщал "Курьер.Среда", в Новосибирской области за прошедшие сутки выявили 402 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, погибли 14 пациентов с ковидом.

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