Новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса зафиксировали в России 13 ноября, заразившихся уже свыше 9 млн человек

За минувшие сутки на 13 ноября во всех 85 регионах России обнаружили еще 39 256 новых случаев заражения коронавирусом. За то же время скончался 1 241 человек с ковидом. Это максимальный показатель смертности в стране с начала пандемии (с марта 2020 года).
Предыдущий антирекорд по смертности, как сообщал федеральный оперативный штаб, отмечали 10 ноября, когда умерли 1239 человек. Пятый день в России держится столь высокий показатель летальных исходов. Всего умерли 254 167 человек.
Наибольший суточный прирост заболевших ковидом выявили в Москве (4185), Санкт-Петербурге (3273), Московской (2891) и Самарской областях (1790). Впервые в пятерку лидеров попал Крым, где за минувшие 24 часа обнаружили 837 новых случаев коронавируса.
За все время пандемии по 13 ноября в России зафиксировано 9 031 851 случаев коронавируса.
Как сообщал "Курьер.Среда", в Новосибирской области за прошедшие сутки выявили 402 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, погибли 14 пациентов с ковидом.