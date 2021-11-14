Опасность храпа для курильщиков раскрыта в первом в своем роде исследовании

В первом исследовании такого рода ученые из Института исследований сердца (HRI) установили связь между количеством никотина в крови и количеством времени, в течение которого у людей остается меньше кислорода во время сна.
Апноэ во сне возникает, когда горло и верхние дыхательные пути человека частично или полностью блокируются во время сна, вызывая короткие периоды остановки дыхания, пишет medicalxpress.com.
В новой статье, опубликованной в ESC Heart Failure , ученые HRI обнаружили, что повышение уровня никотина было связано с увеличением времени, проведенного при насыщении крови кислородом ниже 90 процентов, на 2,3 минуты.
Один из маркеров тяжести апноэ во сне - это время, проведенное с сатурацией кислорода менее 90 процентов.
Ведущий исследователь доктор Джон О'Салливан из HRI's Cardiometabolic Disease Group сказал, что это означает, что на каждую сигарету, которую выкуривает человек, у него с большей вероятностью будет «опасно низкий» уровень кислорода.
«Люди, которые проводят больше времени с насыщением крови кислородом менее 90 процентов, в конечном итоге умирают от сердечно-сосудистых заболеваний чаще, чем люди, которые этого не делают», - сказал доктор О'Салливан.
«Мы знаем, что курение вредно для сердца - это один из основных рисков сердечных приступов - и, хотя известно, что курение снижает концентрацию кислорода в крови , взаимодействие курения с апноэ во сне не было определено количественно. основного метаболита никотина , мы впервые смогли количественно оценить влияние курения на концентрацию кислорода в ночное время у людей с апноэ во сне.
«Стандартизованное повышение уровня этого метаболита было связано с увеличением на 2,3 минуты при концентрации кислорода менее 90 процентов у людей с апноэ во сне. Время с концентрацией кислорода менее 90 процентов является доказанным показателем плохого сердечно-сосудистого исхода».
Ученые знают, что апноэ во сне и застойная сердечная недостаточность обычно сосуществуют, но, поскольку их взаимодействие неясно, команда доктора О'Салливана использовала сотни небольших молекул, называемых метаболитами, чтобы понять это взаимодействие.
«Хотите верьте, хотите нет, но жесткая сердечная недостаточность - когда сердечная мышца все еще может перекачивать кровь, но жесткая и не может должным образом расслабиться - является наиболее распространенной формой сердечной недостаточности сегодня, и у нас почти нет вариантов лечения», - сказал доктор О'Салливан. .
«Мы измерили молекулы в крови, называемые метаболитами, и изучили изменения в этих метаболитах и связали их с тяжестью апноэ во сне».
Метаболомика - относительно новая область исследований, изучающая метаболиты, которые являются компонентами вашего метаболизма и играют ключевую роль в развитии болезней. Они могут дать представление о том, как одно заболевание связано с другим, например, о последствиях апноэ во сне и сердечной недостаточности. Некоторые метаболиты также являются ключевым топливом для работающего сердца, а другие образуют единицы энергии, за счет которых работает сердце.
Команда изучала метаболиты и липиды у 1919 человек из Фрамингемского исследования сердца и у 1524 участников инициативы по охране здоровья женщин (оба исследования в США).
Доктор О'Салливан сказал, что Фрамингем был известен как «город, который изменил Америку» из-за исследования нескольких поколений, начатого в 1948 году, которое впоследствии выявило факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые мы используем до сих пор. Многие исследования, в которых используется это исследование, доступны во всем мире, что дает возможность исследователям по всему миру.
«Точное измерение заболевания в сочетании с уровнем метаболитов в крови намного точнее, чем анкетирование, составленное самими пациентами, - это одна из сильных сторон этого исследования», - сказал он.
Хотя апноэ во сне очень распространено (до каждого четвертого взрослого), его последствия и взаимодействие с другими заболеваниями остаются плохо изученными. Практически нет исследований с данными изучения сна, сердечной недостаточности и метаболомными данными у одних и тех же людей - это главная новинка этого исследования.
Другие результаты этого исследования включают новое понимание взаимосвязи между накоплением липидов, накоплением энергии, а также размером и структурой сердца.
Доктор Мелисса Фарнхэм, которая принимала участие в исследовании, является руководителем группы сердечно-сосудистой неврологии в HRI, и ее исследование сосредоточено на том, как мозг реагирует на апноэ во сне.