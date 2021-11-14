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Почему Телец и Скорпион играют важную роль в коридоре затмений с 19 ноября по 4 декабря 2021 года? Что олицетворяют эти знаки Зодиака?

8:15:2111/13/2021
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Коридор затмений пройдет с 19 ноября по 4 декабря, и важно в каких знаках Зодиака он будет находиться.

Коридор затмений считается одним из самых особенных астрологических событий. Фото: Pixabay
Коридор затмений считается одним из самых особенных астрологических событий. Фото: Pixabay

В оставшиеся полтора месяца 2021 года состоится два важных астрологических события: Лунное затмение 19 ноября и Солнечное затмение 4 декабря. Важно знать, что такие знаки Зодиака, как Телец и Скорпион сыграют важнейшую роль в грядущем коридоре затмений, так как он будет задействован именно в них.

Кармический коридор затмений будет задействован в осях Телец-Скорпион и Близнецы-Стрелец. В связи с этим, влияние промежутка между двумя затмениями будет совершенно разным и непредсказуемым. Первая ось отвечает за материальные ресурсы, которые вы будете тратить и воспроизводить в течение этих трех недель. Знак Телец отвечает за их создание, а Скорпион — за распоряжение этими самыми ресурсами, а также их преумножение.

В основном, эта ось и знаки Зодиака влияют на то, что вы имеете в данный момент, и касается это не только финансовой составляющей, но и запас сил, эмоций, терпения и прочих важных ресурсов. Помимо этого, из-за того, что коридор затмений имеет кармический характер, каждого будут ждать проблемы в сферах, которые связаны со знаками Зодиака Тельца и Скорпиона. Телец даст вам многое в материальности, практицизме и красоте и ценностях жизни. В случае Скорпиона это заденет ваши отношения с противоположным полом, изменит отношение к смерти, даст шанс на изменение финансового положения.

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коридор затменийзнак зодиака Телецлуна в Скорпионе
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Почему Телец и Скорпион играют важную роль в коридоре затмений с 19 ноября по 4 декабря 2021 года? Что олицетворяют эти знаки Зодиака?
8:15:21 11/13/2021
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