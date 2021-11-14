В Бердске поставят первые дог-боксы для сбора собачьих экскрементов: Они появятся в нелегальных местах выгула собак

В Бердске существует проблема выгула домашних животных, поскольку в городе нет специальных собачьих площадок. Кроме того, горожан беспокоит тот факт, что хозяева собак не убирают оставленные во время прогулки экскременты своих питомцев.
Руководитель благотворительного фонда «Дети-наше будущее» Сергей Онищенко нашел решение проблемы, сообщает пресс-центр мэрии Бердска.
Как рассказал депутат бердского горсовета Онищенко, у него достигнута договоренность по установке на территории Бердска дог-боксов - контейнеров для сбора продуктов жизнедеятельности собак. Первые 4 контейнера он намерен поставить в сквере за Городским домом культуры, на площадках у дома №30 на ул. Ленина, дома №13 на ул. Лелюха и возле дома №21 на ул. К. Маркса. Сделает это Онищенко на деньги гранта, полученного из бюджета Бердска.
По словам депутата, только одна управляющая компания, на территории которой поставят дог-бокс, согласилась их обслуживание. Впрочем сами собачники, как отметил Сергей Онищенко, поддерживают идею. И если она найдет отклик, то подобные дог-боксы установят и в других районах города.
В октябре 2021 года подвели итоги конкурса на предоставление грантов из бюджета Бердска на реализацию социально значимых проектов.15 общественных организаций подали 29 заявок на сумму почти 2,5 млн рублей. Конкурсная комиссия одобрила 16 проектов.