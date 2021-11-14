Метеоритный дождь Леониды достигнет пика вечером 17 ноября 2021, при этом каждый час будет наблюдаться до 15 падающих звезд

Ежегодное зрелище происходит, когда комета Темпеля-Туттля отрывается от обломков. Его пик - ночь с 17 на 18 ноября (ночь среды на рассвет четверга).
По данным Метеорологического бюро, в некоторых частях Великобритании условия просмотра могут быть довольно облачными.
По словам экспертов, пик метеорного потока Леониды приходится на ночь среды и до рассвета четверга, при этом каждый час может наблюдаться до 15 падающих звезд, пишет dailymail.co.uk.
Ежегодное зрелище, которое происходит в ноябре каждого года, происходит, когда небольшие камни падают на Землю после отрыва от кометы Темпеля-Туттля.
По данным НАСА, Леониды считаются одними из самых быстрых из существующих метеоров, движущихся со скоростью 44 мили (71 км) в секунду.
Если проследить путь, по которому идут Леониды, кажется, что они происходят из точки в созвездии Льва - отсюда и название события.
Пик на следующей неделе - ночь с 17 на 18 ноября (с ночи среды до рассвета четверга), хотя условия просмотра могут быть довольно облачными в некоторых частях Великобритании, сообщило MailOnline метеорологическое бюро.
Чтобы получить наилучший вид на пик на следующей неделе, найдите место с чистым небом и вдали от источников светового загрязнения, таких как большие города.
Нет никаких преимуществ в использовании бинокля или телескопа - наблюдателям просто нужно смотреть вверх без посторонней помощи и видеть небо как можно шире, если оно не закрыто облаками.
По данным Метеорологического бюро, рано утром в среду на севере Великобритании могут быть облака и дождь, а также «возможно несколько ясных периодов».
«Юг будет более сухим, но также может быть довольно облачно с пятнами тумана», - сказал MailOnline старший метеоролог Метеорологического бюро Грег Дьюхерст. «Детали станут яснее по мере приближения времени».
Метеоры, также известные как падающие звезды, образуются из остатков кометных частиц и кусочков разбитых астероидов.
Когда кометы вращаются вокруг Солнца, испускаемая ими пыль постепенно распространяется по их орбитам, образуя пыльный след.
Каждый год Земля проходит через эти следы обломков, что позволяет частям сталкиваться с нашей атмосферой, где они распадаются, образуя огненные и красочные полосы в небе.
Кусочки космического мусора, которые взаимодействуют с нашей атмосферой и создают Леониды, происходят из кометы Темпеля-Туттля, которой требуется 33 года, чтобы один раз обойти вокруг Солнца.
ЛЕОНИДСКИЙ МЕТЕОР ДУШ
Леониды обычно являются одним из наиболее обильных ежегодных метеорных потоков с быстрыми яркими метеорами, связанными с кометой Темпеля-Туттля.
Радиант (точка, откуда, кажется, текут метеоры) находится в голове или «серпе» созвездия Льва, отсюда и название.
Когда комета движется вокруг Солнца, она оставляет путь из крошечных обломков. Кометный мусор входит в атмосферу нашей планеты со скоростью до 43 миль (70 км) в секунду, испаряясь и вызывая полосы света, которые мы называем метеорами.
Комета Темпеля-Туттля - небольшая комета, размер ядра которой составляет всего около 3,6 км, что сопоставимо по размеру с островом Манхэттен.
Осколки его обломков сгорают и испаряются, прежде чем ударяются о поверхность Земли, вызывая полосу горячего воздуха, которую мы видим как падающую звезду.
Красивые полосы, видимые на ночном небе, на самом деле могут быть вызваны космическими частицами размером с песчинку.
Радиант (точка, откуда, кажется, текут метеоры) находится в голове или «серпе» созвездия Льва Льва, отсюда и название потока.
«Метеорный поток Леониды назван в честь созвездия льва Льва», - сказала MailOnline астроном из Королевской обсерватории в Гринвиче Анна Гаммон-Росс.
«Это потому, что, хотя метеоры появляются по всему небу, кажется, что все они появляются или излучаются из одной точки, которая находится внутри этого созвездия».
Если вы пропустите пиковый период, душ продолжится с пониженной скоростью в течение нескольких дней с каждой стороны, поэтому у вас должно быть много шансов увидеть дисплей.
«В среду вечером здесь, в Великобритании, лучистые лучи (где их легче всего увидеть) будут подниматься немного после 22:00, - сказал Гаммон-Росс.
«Так что раннее утро будет лучшим временем, чтобы ждать этого дождя, когда Лев хорош и высоко в небе».
СОВЕТЫ ПОСМОТРЕТЬ МЕТЕОРНЫЙ ДУШ
Метеоритные дожди лучше всего наблюдать при хорошем, ясном видении звезд в безоблачную ночь.
Попробуйте найти место с темным небом, беспрепятственным горизонтом и очень небольшим световым загрязнением.
Убедитесь, что в ваших глазах нет прямых источников света, чтобы вы могли полностью адаптироваться к местным условиям и обеспечить видимость более слабых метеоров.
Нет никаких преимуществ в использовании бинокля или телескопа; просто посмотрите вверх своими глазами, чтобы увидеть небо как можно шире.
Примерно каждые 33 года зрители на Земле могут испытывать Леонидский «шторм», пик которого может достигать сотен и тысяч метеоров в час, в зависимости от местоположения наблюдателя.
НАСА сообщает: «В 1966 году зрители пережили впечатляющий шторм Леонид - тысячи метеоров в минуту падали через атмосферу Земли в течение 15 минут. Было видно так много метеоров, что они, казалось, падали, как дождь. Последняя метеорная буря Леонид произошла в 2002 году».
После Леонид в 2021 году будут еще два метеорных потока - Геминиды, пик которых достигнет 14-15 декабря, и Урсиды, пик 21-22 декабря.
Объяснение: разница между астероидом, метеоритом и другими космическими камнями.
Астероид - это большой кусок камня, оставшийся после столкновений или ранней солнечной системы. Большинство из них расположено между Марсом и Юпитером в Главном поясе.
Комета - это скала, покрытая льдом, метаном и другими соединениями. Их орбиты уводят их намного дальше от Солнечной системы.
Метеор - это то, что астрономы называют вспышкой света в атмосфере при сгорании обломков.
Сам этот мусор известен как метеороид. Большинство из них настолько малы, что испаряются в атмосфере.
Если какой-либо из этих метеороидов добирается до Земли, его называют метеоритом.
Метеоры, метеороиды и метеориты обычно происходят от астероидов и комет.
Например, если Земля проходит через хвост кометы, большая часть обломков сгорает в атмосфере, образуя метеорный дождь.