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Никто не хочет быть бедным: что нельзя делать, чтобы не стать бедным, и другие денежные приметы. А что делать нужно, чтобы всегда финансы водились

1:00:4311/14/2021,Анна Филатова
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В день зарплаты тратить из нее деньги нельзя, важно, чтобы она побыла ночь в доме или на карте.

Простые приметы, для того, чтобы водились деньги.
Простые приметы, для того, чтобы водились деньги. Фото: Рixabay.com

Деньги в жизни человека имеют хоть и не первостепенную ценность, но они очень важны. Финансовая свобода дает возможность человеку открывать новые горизонты и познавать жизнь.

Приметы, чтобы водились деньги для применения их в домашних условиях.

1. Нельзя садиться на кухонный стол, иначе денег не будет.
2. На кухонном столе, под скатертью должно лежать несколько монет, это будет привлекать достаток в семью.
3. Монеты не должны быть разбросаны по квартире, к деньгам необходимо относиться бережно. Заведите себе копилку и складывайте мелочь туда.
4. Деньги, которые вы храните необходимо пересчитывать время от времени, недаром говорят, что деньги любят счет.
5. Нельзя свистеть в доме, не будет денег.
6. Не стоит одалживать хлеб и соль никому, даже соседям и родственникам, вместе с ними уйдет и достаток из семьи.
7. Если солнце село, то убирать в квартире запрещено.
8. В доме должны быть исправны все краны в противном случае, деньги уйдут, как вода.

Приметы для привлечения денег.

1. В день зарплаты тратить из нее деньги нельзя, важно, чтобы она побыла ночь в доме или на карте.
2. Рассчитываясь в магазине, необходимо не давать деньги в руки продавцу, а класть их на специальную подставочку. Брать сдачу из рук тоже не желательно.
3. Если вы купили новую вещь, не стоит хвастаться. А то она быстро сломается или порвется.
4. Нельзя себе стричь волосы, иначе вы рискуете остаться без денег.
5. Не стоит завидовать чужому достатку, лучше порадуйтесь за других, чем завидовать. Помните, что под лежачий камень вода не течет. Приложите усилия, смените работу, пройдите дополнительное обучение и действуйте, чтобы не нуждаться в деньгах.

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деньгиприметы Финансы.
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