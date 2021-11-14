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Мертвой нашли 8-летнюю девочку в ее квартире в Новосибирске: Накануне она жаловалась на сильные головные боли

8:39:4911/14/2021
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Погибшая училась в третьем классе, хроническими заболеваниями не страдала. Сейчас причины смерти ребенка расследуют, назначена судмедэкспертиза. 

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти ребенка. Фото: "Курьер.Среда"
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Мертвой обнаружили 8-летнюю девочку в одном из домов Горского микрорайона в ночь на 14 ноября. 

- Во втором часу ночи девочку нашли мертвой в коридоре квартиры. Признаков насильственной смерти на ее теле не было, - цитирует КП-Новосибирск свой источник.

Погибшая училась в третьем классе, хроническими заболеваниями не страдала.

Мама школьницы рассказала правоохранителям, что в субботу утром дочь жаловалась на сильные головные боли.

Сейчас причины смерти ребенка расследуют, назначена судмедэкспертиза.

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От чего могла умереть девочка?

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