Мертвой нашли 8-летнюю девочку в ее квартире в Новосибирске: Накануне она жаловалась на сильные головные боли

Мертвой обнаружили 8-летнюю девочку в одном из домов Горского микрорайона в ночь на 14 ноября.
- Во втором часу ночи девочку нашли мертвой в коридоре квартиры. Признаков насильственной смерти на ее теле не было, - цитирует КП-Новосибирск свой источник.
Погибшая училась в третьем классе, хроническими заболеваниями не страдала.
Мама школьницы рассказала правоохранителям, что в субботу утром дочь жаловалась на сильные головные боли.
Сейчас причины смерти ребенка расследуют, назначена судмедэкспертиза.