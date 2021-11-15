Астрологический прогноз для каждого знака зодиака на уникальный и опасный день 19 ноября 2021 года: когда Полнолуние в Тельце встречается с частичным Лунным затмением?

19 ноября станет по-настоящему опасным днем для представителей абсолютно каждого знака Зодиака. Именно в эту дату Полнолуние совпадет с Лунным затмений, и энергия от Небесного тела будет максимально высокой. Начало затмения случится в 9:02 и закончится в 15:03 по московскому времени, пик состоится в 12:02. Ниже представлен гороскоп на каждый знак Зодиака на 19 ноября.
Овнам нужно быть аккуратнее со своими планами. Астрологическая энергия будет высокой, и этим можно воспользоваться. Оцените, готовы ли вы действовать в тот или иной момент и берите все в свои руки. Вы можете достичь целей сразу, а не растягивая все на долгий срок.
От Тельцов будут ожидать помощи со всех сторон. Будьте готовы, что к вам будут обращаться с просьбами, которые кажутся странными или невыполнимыми. Главное — не терять самоконтроль и срываться на своих окружающих.
Близнецам нужно быть честными со своими собеседниками и самими собой. Если вам необходимо высказаться, то делайте это прямо сейчас и не бойтесь говорить всю правду в лицо, иначе недосказанности могут сыграть с вами злую шутку.
Ракам необходимо быть аккуратнее со своим здоровьем и физическим состоянием. Вам все будет легко даваться, но это будет отнимать большое количество сил, поэтому не переутруждайтесь и будьте аккуратнее.
Львам необходимо сторониться искренних разговоров. Если вы общаетесь с человеком, и тема разговора не интересна вам, то скажите об этом прямо сразу. Уделите больше внимания своим делам, потому что они важнее, особенно это касается вопросов отдыха и восполнения энергии.
Девам следует быть более открытыми людьми и не стесняться себя и своего окружения. Если вам кажется, что в отношениях с окружающими образовывается что-то новое и интересное, то обратите на это внимание.
Весы не должны отвлекаться и вообще обращать внимание на что-то новое. Лучше всего сосредоточиться на чем-то, что у вас есть в данный момент и продолжать работать в том же направлении.
Скорпионам необходимо обратить внимание на семейную жизнь и отвлечься от работы и друзей. Возможно, в вашем доме есть проблемы, которые вы не замечаете, но которые важно решить именно сейчас.
Стрельцам нужно обратить внимание на окружение, которое может завладеть вами. Скорее всего, вами кто-то пользуется, и лучше всего проследить это именно сейчас, чтобы в будущем не возникало больше проблем в отношении с этими людьми.
Козерогам стоит быть аккуратнее со своими финансами. Возникнет много провокационных ситуаций, когда вы будете думать о том, чтобы потратить свои деньги, но лучше всего приберечь их и начать копить на что-то серьезное.
Водолеям следует быть увереннее в себе. Возможно, именно в этот день вас будет ждать что-то очень важное, и в этот момент важно откинуть все сомнения по поводу своих способностей и поверить в себя.
Рыбы должны сделать небольшую паузу перед важным делом. Лучше всего не тратить время на какие-либо пустяки и продолжать путь к достижению своей цели, к которой вы так долго стремились.