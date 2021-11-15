Школьников подозревают в групповом изнасиловании 13-летней девочки в Новосибирской области

В Новосибирской области троих школьников подозревают в сексуальном насилии над 13-летней девочки. Об этом в полицию сообщила мать потерпевшей.
-Она рассказала следователям, что двое 15-летних подростков и их 14-летний знакомый изнасиловали ее дочь. По ее словам, это произошло вечером 9 ноября в летней кухне дома их 16-летнего знакомого, — цитирует КП-Новосибирск свой источник.
Мать написала заявление в отделе МВД по Чистоозерному району 11 ноября. Все насильники и их жертва учатся в одной школе — двое 9-классников и младший брат одного из них, учащийся 8-го класса. По данным полицейских, подозреваемые ранее к ответственности не привлекались, не состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
Татарский межрайонный следственный отдел регионального управления СКР возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 131 УК РФ - «Изнасилование».