Счастье покинет дом, если вы 17 ноября хоть чем-то поделитесь с другими. Особенно не давайте соседям соль, огонь, свои вещи

17 ноября Русская православная церковь отмечается День памяти Никандра Мирского и Ермея. Они являются святыми. При жизни мужчины были учениками святого Тита. А тот — учился у апостола Павла. Эта цепь приближает Никандра и Ермея к Иисусу еще ближе.
Святые проповедовали христианство. Местные язычники взяли их в плен и пытались угрозами уговорить бросить свою веру. Но Никандр и Ермей не отказались от Господа Бога. За это их казнили.
Такая горькая и несправедливая участь для светлых людей послужила поводом раз в год вспомнить святых. В эту дату существует множество различных примет и запретов.
Например, 17 ноября ни в коем случае нельзя оставлять дверь открытой. Есть шанс, что в дом проникнут темные силы. Для надежной защиты нужно было вырезать из дерева кресты и повесить их на двери и окна.
Считалось, если человек видит много мышей, зима будет холодной. Из дома ничего нельзя выносить, иначе можно потерять единственное счастье. Также категорических запрещено давать в долг — как деньги, так и продукты. Все это может привести к огромному кризису.
Перекрестки 17 ноября являются мистическим местом, на котором собирают призраки. В этот день находиться на них нельзя. Кроме этого, в эту дату было принято сидеть дому. Такая традиция связана с плохой энергетикой.