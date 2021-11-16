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Счастье покинет дом, если вы 17 ноября хоть чем-то поделитесь с другими. Особенно не давайте соседям соль, огонь, свои вещи

9:00:0911/16/2021
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Эта дата посвящена двум святым — Никандра и Ермея. Соблюдение всех правил является важной задачей для каждого верующего.

В этот день людям нельзя давать даже соль. Фото: Pxfuel.com
В этот день людям нельзя давать даже соль. Фото: Pxfuel.com

17 ноября Русская православная церковь отмечается День памяти Никандра Мирского и Ермея. Они являются святыми. При жизни мужчины были учениками святого Тита. А тот — учился у апостола Павла. Эта цепь приближает Никандра и Ермея к Иисусу еще ближе.

Святые проповедовали христианство. Местные язычники взяли их в плен и пытались угрозами уговорить бросить свою веру. Но Никандр и Ермей не отказались от Господа Бога. За это их казнили.

Такая горькая и несправедливая участь для светлых людей послужила поводом раз в год вспомнить святых. В эту дату существует множество различных примет и запретов.

Например, 17 ноября ни в коем случае нельзя оставлять дверь открытой. Есть шанс, что в дом проникнут темные силы. Для надежной защиты нужно было вырезать из дерева кресты и повесить их на двери и окна.

Считалось, если человек видит много мышей, зима будет холодной. Из дома ничего нельзя выносить, иначе можно потерять единственное счастье. Также категорических запрещено давать в долг — как деньги, так и продукты. Все это может привести к огромному кризису.

Перекрестки 17 ноября являются мистическим местом, на котором собирают призраки. В этот день находиться на них нельзя. Кроме этого, в эту дату было принято сидеть дому. Такая традиция связана с плохой энергетикой.

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