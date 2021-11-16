В Бердске владелец шикарного особняка площадью 2 854 «квадрата» платит налог за домик в 43 210 рублей за год. Стоит меньше 10 млн рублей

Налоговая служба Новосибирской области предоставила "Курьер.Среда" данные о налоговых отчислениях жителями Бердска. Сегодня, 16 ноября, редакция расскажет о самых дорогих домах в 2019 и 2020 годах. Стоит отметить, что при расчете налога на имущество кадастровой стоимостью менее 10 млн рублей применяется налоговая ставка 0,1.
2019 годНа первой строчке находится дом в 175 квадратных метров. Владельцу особняка пришлось заплатить за него налог в 29 042 рубля. На втором месте дом площадью 870 квадратных метров. Налог за такие апартаменты составил 28 025 рублей. На третьем месте коттедж в 505 квадратных метров и налогом на него в размере 17 145 рублей.
Следующую позицию занимает домик площадью 888 квадратных метров с налогом в 15 528 рублей. Обладатель дома площадью 412 квадратных метров исправно платит налог в размере 13 639 рублей. На шестом месте расположился дом площадью 555 квадратных метров. Налог за него недешевый - 13 087 рублей.
На седьмом месте "усадьба" площадью 802 квадратных метра с налогом в 12 656 рублей. Самый маленький налог из десяти самых огромных заплатит владелец коттеджа площадью 388 квадратных метров - 11 898 рублей. Собственник домика в 481 "квадрата" заплатил в казну города налог в размере 11 495 рублей. И на последнем десятом месте расположился дом площадью 383 квадратных метров с налогом в размере 10 580 рублей.
2020 годПрошлый год удивил своей первой строчкой дорогих домов. На ней оказался коттедж площадью 2 854 квадратных метра. При этом налог за год составил 43 210 рублей. Трудно представить, что такой особняк в кадастровой службе числится по стоимости 10 000 000 рублей. Ведь, как ранее сообщал "Курьер. Среда", рыночная стоимость одного квадратного метра в квартире на начало 2021 года составила 51 000 рублей.
На втором месте - дом площадью 1 202 квадратных метров и налог в суме 29 641 рубль. На третьей строчке коттедж размером 1 750 квадратных метров и налогом в размере 29 042 рубля. Более скромный особняк площадью 870 квадратных метров обходится его владельцу по налогом в 28 025 рублей.
За дом побольше - в 1300 квадратных метров - придется заплатить 22 592 рубля. Примечательно, что в 2020- году дом площадью 42,4 квадратных метров обошелся его владельцу по налогам в 18 840 рублей. Последние строчки занимают дома площадью 888 и 787 квадратных метров с размером налогов 17 081 и 14 423 соответственно.