Стало известно, сколько зараженных коронавирусом выявили в Бердске 16 ноября

В Бердске за 24 часа было выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом. Это на один меньше, чем за день до этого. Еще 923 человека находятся под медицинским наблюдением с подозрением или уже диагностированным COVID-19. Сейчас результатов ПЦР-тестов ожидают 341 житель. А выздороветь за сутки удалось 2662 пациентам. А всего в Бердске выявлено 2962 случая коронавиурсной инфекции.
Заразившиеся были выявлены и в образовательных учреждениях: в школа города заболели 11 школьников и два воспитанника детских садов. Даже болеет один сотрудник. Всего контактных лиц в такой сфере насчитывается 312 человек, из них 281 – школы, а 31 – детские сады. По ОРВИ закрыты один класс и две группы в детских садах.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Новосибирске следователями было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования ребенка тремя подростками. Сейчас сотрудниками СК допрошены подозреваемые, потерпевшая и законный представитель пострадавшей. Расследование уголовного дела продолжается.