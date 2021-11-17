Что на самом деле ускоряет выздоровление после сотрясения мозга - покой или спорт?

Вопреки давнему мнению, спортсмены-подростки быстрее выздоравливают от сотрясения мозга, если они выполняют легкие аэробные упражнения, а не отдыхают в темной комнате, как показывают новые исследования.
Вместо так называемой «коконотерапии» в рамках новой поддерживаемой исследованиями терапии молодые пациенты с сотрясением мозга раньше вставали с постели и выполняли защищенные упражнения, пишет medicalxpress.com.
«Исследование показало, что подросткам было трудно оправиться от сотрясения мозга, связанного со спортом, если мы полностью их отключили», - сказал автор исследования доктор Трэвис Миллер из Penn State Health Sports Medicine.
«Наши недавние исследования показывают, что можно вернуться к некоторым легким, подпороговым упражнениям, если они будут контролироваться обученными профессионалами», - сказал Миллер в пресс-релизе Penn State. «Выполнение легких упражнений, не усугубляющих симптомы, может помочь ускорить выздоровление и быстрее вернуть наших спортсменов к занятиям спортом и другим занятиям».
Лечение подростков с подозрением или диагностированным сотрясением мозга обычно начинается с 24-48 часов относительного отдыха с последующими осторожными упражнениями.
«Пациенты обычно начинают с легких кардиотренировок, таких как ходьба, эллиптический тренажер или велотренажер. Я бы не стал сажать кого-нибудь на их обычный велосипед, так как он может упасть и повредить голову», - сказал Миллер. «По мере исчезновения симптомов и продолжающихся дней вы можете увеличивать интенсивность и продолжительность упражнений ».
Молодые спортсмены могут стремиться вернуться к полной активности, но это не очень хорошая идея, потому что у них могут развиться хронические симптомы, такие как головные боли, затуманенное мышление и трудности с концентрацией внимания, и они могут быть более восприимчивыми к новым сотрясениям мозга.
«Мы понимаем, что они хотят вернуться <к полноценному участию> как можно скорее. Мы, как профессионалы спортивной медицины, тоже этого хотим. Мы выросли с любовью к игре. Нас обучили, чтобы вернуть вас к жизни самым безопасным способом, "Сказал Миллер.
«Важно убедиться, что симптомы успешно устранены, и мы соблюдаем все рекомендации по выздоровлению, прежде чем возвращаться на корт, поле или каток», - сказал он, подчеркнув, что это снизит вероятность повторного сотрясения мозга.