Гадание по хлебным крошкам: о чем расскажет хлебушек

Гадание является мистическим действием, которое кажется для многих запретным и невозможным. Однако гадание доступно всем. А некоторые его варианты и вовсе не требуют ничего. К таким простым вариантам относится гадание по хлебным крошкам.
Для этого необходимо, как обычно, покушать хлебушек и обратить внимание на то, как расположились крошки. Для этого заранее заготавливается белое полотенце, на которые и должны упасть крошечки.
Если крошки рассыпались по всему полотенцу, гадающий встретиться лицом к лицу с долгожданной удачей.
Если крошки воссоздали окружность, быть деньгам в доме. Если часть крошек останется на руках — все произойдет быстро. В ином случае понадобится какое-то время.
Крошки могут лечь горкой. Это может означать, что в ближайшее время произойдет что-то очень важное. Это потребует включения в ситуацию и взрослого подхода к ситуации.
Также хлеб может принять форму животного. В таком случае стоит обратить внимание на то, кого оно напоминает. Если это домашний питомец, в дом также придет удача. Если же это дикий зверь, человека ждет беда. Следует быть внимательнее в каждом своем деле.
Если крошки примут форму цветка, наладится личная жизнь. Форма дороги обещает командировку или путешествие.
Если крошки попали не только на полотенце, но и на стол или пол — будут финансовые трудности.