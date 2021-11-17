Новый вирус убьет миллиард человек на Земле, предсказал эпидемиолог

Эпидемиолог Роб Уоллес предостерегает от нового вируса, способного погубить не менее миллиарда человек на Земле. Он считает, что появление новой опасности для человечества следует ждать от промышленных ферм.
В болгарском издании Dnes.dir напомнили, как в декабре 2020 года на одной из российских ферм погибли свыше 100 тыс. кур из-за штамма птичьего гриппа H5N8. К ноябрю текущего года стало известно, что семь человек погибли от опасного заболевания.
Штаммом птичьего гриппа H5N6 стали заражаться китайцы, известно, что половина зараженных уже скончалась. Уоллес предупредил, что опасность штаммов птичьего гриппа состоит в том, что они очень подвержены мутации и распространяются именно на промышленных фермах.