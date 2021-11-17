Подозреваемого в зверском убийстве 22-летней бывшей возлюбленной и ее матери задержали в Волгограде

На посту ДПС в Волгограде был задержан 22-летний мужчина, которого подозревают в убийстве, совершенном в Коврове 16 ноября. При задержании он не оказал сопротивления. Об этом стало известно из сообщения телеграм-канала SHOT.
Как ранее сообщал «Курьер.Среда», 16 ноября были обнаружены тела 22-летней девушки и ее 42-летней матери со следами насильственной смерти. После того, как были изучены записи с камер видеонаблюдения, в преступлении стали подозревать бывшего возлюбленного погибшей, с которым она недавно рассталась.
В тот день он пришел к ней в квартиру, но застал только мать и зарезал ее, а тело спрятал. После мужчина решил дождаться девушку около подъезда. Он ее встретил, провел домой, где также зарезал.
После совершения убийства мужчина похитил банковскую карту, на которой было 40 тысяч рублей и снял с нее деньги.
Сообщается, что молодой человек ранее привлекался к ответственности за кражи. В числе потерпевших был и его родной отец. В полиции не исключают, что на момент совершения преступления подозреваемый мог находиться в наркотическом опьянении.