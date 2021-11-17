28 ноября – День матери 2021: лучшие стихи для мамы – разучиваем с детьми

28 ноября россияне отметят День матери. В этот большой и светлый праздник принято поздравлять своих мам, даря им подарки и внимание в виде теплых слов и совместного времяпровождения. В нем могут участвовать не только взрослые, но и детишки самых юных лет. Даже маленькие дети могут принять активное участие в любом празднике. Если ваш малыш уже умеет делать поделки и хочет чего-то нового, а вы планируете удивить свою маму или маму малыша, то смело беритесь за стихи. Но важно понимать, что этот процесс не должен стать для ребенка второй школой или садиком. Процесс обучения может превратиться в увлекательную игру, если понимать ребенка.
Как сделать учебу интересной?
1. Интересным решением будет предложить ребенку создать собственный ряд ассоциаций вокруг стихотворения. Каждую строчку или четверостишие малыш может рисовать то, что он видит и чувствует при прочтении, чтобы ему было проще осознавать, интерпретировать и запоминать стихотворение. Это не только поможет в освоении чего-то нового, но и разовьет детскую фантазию.
2. Этот вариант также строится на ассоциациях. Но здесь не ребенок рисует, а вы предлагаете похожие картинки или фотографии. Если в стихотворении речь идет о цветочке или солнышке — вы показываете малышу похожее изображение. Соответственно, он сможет также строить ассоциацию и учить стих в виде визуализированной игры.
3. С помощью музыки обучение также можно сделать проще и интереснее. Главное подобрать спокойную и детскую мелодию, которая не только ритмически ляжет на стих, но и понравится вашему чаду. В идеале, когда малышу придется рассказывать стихотворение, вы сможете включить музыку. Для окружающих это станет интересным представлением, где под аккомпанемент детского стихотворения заиграет подходящая мелодия.
Такими несложными способами ребенок наверняка подойдет к обучению с большим интересом.
Стихи в День Матери:
Отметим, что превращать обучение стиха в домашнее образование не нужно. Это должно стать интересным занятием как для вас, так и для вашего ребенка.