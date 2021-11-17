Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
17.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Учителям запретили оскорблять школьников: ЕСПЧ обязал страны принять законы о "нулевой терпимости" к жестокому обращению

1:42:4111/17/2021
0

Хорватский ученик пострадал от оскорбления педагога, назвавшего мальчика дураком. Его отец прошел все инстанции и добрался до Европейского суда по правам человека.

ЕСПЧ в Страсбурге решил вопрос с оскорблениями детей в школе. Фото: Wikimedia Commons

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вступился за школьника из Хорватии, которого оскорбил учитель, говорится в обобщении, подготовленном Верховным судом РФ.

Обобщение решения ЕСПЧ было разработано в Верховном суде России, несмотря на то, что случай, рассмотренный в европейском суде, относится к Хорватии.

В иске указали, что ребенок в Хорватии опоздал на урок, за что был назван «дураком» и «деревенщиной». Школьник обратился с жалобой к директору, тот вызвал учителя для решения проблемы. Неуступчивый педагог заявил: "когда вы говорите дураку, что он − дурак, это не должно быть для него оскорблением", и снова обозвал его.

- Заявителю была оказана психологическая помощь в связи с рассматриваемыми событиями. Врач общей практики поставил рабочий диагноз "посттравматическое стрессовое расстройство", а психолог установил, что заявитель страдает от острого тревожного расстройства, - сказано в документе.

Родители пострадавшего мальчика обращались в несколько инстанций, но в школе решили, что беседы, проведенной с учителем, более чем достаточно, в министерстве образования назвали это дело — школьной проблемой, в прокуратуре жалобу отклонили, а в Конституционном суде посчитали неприемлемым рассматривать подобные иски.

Отец обратился в ЕСПЧ. Там пояснили, что любые акты насилия в стенах учебных заведений никак не вяжутся с правом детей на образование и на частную жизнь. В документе указано, что «никакого оправдания поведению учителя быть не может».

ЕСПЧ дал поручение национальным властям принять законы или другие решения, которые будут обеспечивать «нулевую терпимость» по отношению к любому насилию и жестокому обращению с несовершеннолетними.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
оскорблениеунижениеникакой терпимостиЕСПЧ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

В России примут новые законы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Учителям запретили оскорблять школьников: ЕСПЧ обязал страны принять законы о "нулевой терпимости" к жестокому обращению
1:42:41 11/17/2021
Учителям запретили оскорблять школьников: ЕСПЧ обязал страны принять законы о "нулевой терпимости" к жестокому обращению
В Кремле объяснили продление антиковидных норм до 2024 года: "Отменить-то всегда можно, если пандемия уйдет"
1:29:22 11/17/2021
В Кремле объяснили продление антиковидных норм до 2024 года: "Отменить-то всегда можно, если пандемия уйдет"
Способных заражать коронавирусом человека животных выявили американские ученые
1:17:09 11/17/2021
Способных заражать коронавирусом человека животных выявили американские ученые
Задержанный за педофилию депутат-коммунист объявил голодовку в следственном отделе Приморья
1:03:41 11/17/2021
Задержанный за педофилию депутат-коммунист объявил голодовку в следственном отделе Приморья
Гадание по хлебным крошкам: о чем расскажет хлебушек
1:00:10 11/17/2021
Гадание по хлебным крошкам: о чем расскажет хлебушек
Подозреваемого в зверском убийстве 22-летней бывшей возлюбленной и ее матери задержали в Волгограде
12:45:28 11/17/2021
Подозреваемого в зверском убийстве 22-летней бывшей возлюбленной и ее матери задержали в Волгограде
Пятеро маленьких детей сгорели вместе с матерью в частном доме под Воронежем: СК показал страшное видео с пепелища
12:29:36 11/17/2021
Пятеро маленьких детей сгорели вместе с матерью в частном доме под Воронежем: СК показал страшное видео с пепелища
Новый вирус убьет миллиард человек на Земле, предсказал эпидемиолог
12:08:30 11/17/2021
Новый вирус убьет миллиард человек на Земле, предсказал эпидемиолог
На АЗС в Новосибирске у бизнесвумен из Китая украли сумочку с 2,5 млн рублей из Porsche Cayenne
12:01:02 11/17/2021
На АЗС в Новосибирске у бизнесвумен из Китая украли сумочку с 2,5 млн рублей из Porsche Cayenne
Очень неблагоприятные дни для стрижки, наращивания ногтей и маникюра в конце ноября и декабре 2021 года по лунному календарю
12:00:15 11/17/2021
Очень неблагоприятные дни для стрижки, наращивания ногтей и маникюра в конце ноября и декабре 2021 года по лунному календарю