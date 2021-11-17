Учителям запретили оскорблять школьников: ЕСПЧ обязал страны принять законы о "нулевой терпимости" к жестокому обращению

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вступился за школьника из Хорватии, которого оскорбил учитель, говорится в обобщении, подготовленном Верховным судом РФ.
Обобщение решения ЕСПЧ было разработано в Верховном суде России, несмотря на то, что случай, рассмотренный в европейском суде, относится к Хорватии.
В иске указали, что ребенок в Хорватии опоздал на урок, за что был назван «дураком» и «деревенщиной». Школьник обратился с жалобой к директору, тот вызвал учителя для решения проблемы. Неуступчивый педагог заявил: "когда вы говорите дураку, что он − дурак, это не должно быть для него оскорблением", и снова обозвал его.
- Заявителю была оказана психологическая помощь в связи с рассматриваемыми событиями. Врач общей практики поставил рабочий диагноз "посттравматическое стрессовое расстройство", а психолог установил, что заявитель страдает от острого тревожного расстройства, - сказано в документе.
Родители пострадавшего мальчика обращались в несколько инстанций, но в школе решили, что беседы, проведенной с учителем, более чем достаточно, в министерстве образования назвали это дело — школьной проблемой, в прокуратуре жалобу отклонили, а в Конституционном суде посчитали неприемлемым рассматривать подобные иски.
Отец обратился в ЕСПЧ. Там пояснили, что любые акты насилия в стенах учебных заведений никак не вяжутся с правом детей на образование и на частную жизнь. В документе указано, что «никакого оправдания поведению учителя быть не может».
ЕСПЧ дал поручение национальным властям принять законы или другие решения, которые будут обеспечивать «нулевую терпимость» по отношению к любому насилию и жестокому обращению с несовершеннолетними.