Способных заражать коронавирусом человека животных выявили американские ученые

Американские ученые решили выяснить, какие животные могут быть разносчиками ковида. Они построили компьютерное моделирование, которое включало в себя информацию о взаимодействии коронавируса и клеток пяти тысяч различных млекопитающих.
Оказалось, что как минимум 500 видов могут стать переносчиками опасного вируса. Выявленные животные с человеком практически ежедневно контактируют.
Среди зверей-переносчиков оказались грызуны и летучие мыши, норки, домашние кошки, буйволы и олени. Исследование проведено учеными из Института экосистемных исследований Кэри.
Специалисты сделали анализ, как коронавирус может взаимодействовать с белком АСЕ2 у разных видов животных на Земле.