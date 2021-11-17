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Способных заражать коронавирусом человека животных выявили американские ученые

1:17:0911/17/2021
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500 видов животных могут стать разносчиками опасного вируса для людей. Кошки - в группе риска.

Кошки и другие питомцы могут заразить хозяина ковидом. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Американские ученые решили выяснить, какие животные могут быть разносчиками ковида. Они построили компьютерное моделирование, которое включало в себя информацию о взаимодействии коронавируса и клеток пяти тысяч различных млекопитающих.

Оказалось, что как минимум 500 видов могут стать переносчиками опасного вируса. Выявленные животные с человеком практически ежедневно контактируют.

Среди зверей-переносчиков оказались грызуны и летучие мыши, норки, домашние кошки, буйволы и олени. Исследование проведено учеными из Института экосистемных исследований Кэри.

Специалисты сделали анализ, как коронавирус может взаимодействовать с белком АСЕ2 у разных видов животных на Земле.

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коронавирусзаражение. животныепереносчики
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