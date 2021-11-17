Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
17.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Закладчица из Бердска потеряла сознание в электричке, попробовав «товар»

9:35:1311/17/2021
1

У нее обнаружили 80 граммов сильнодействующих веществ.

Девушка задержана за распространение веществ. Фото: Pixabay.com

Закладчица из Бердска потеряла сознание в электричке «Новосибирск Главный – Жеребцово». На место происшествия была вызвана транспортная полиция, которая позвонила в скорую медицинскую помощь. Врачи госпитализировали пострадавшую в одну из больниц города. Когда девушка пришла в сознание, она рассказала, что ехала в сторону Центрального района Новосибирска, чтобы разложить несколько закладок с наркотическими веществами.

Сотрудники полиции установили, что девушка занималась распространением лекарственных препаратов, которые имеют сильное воздействие на организм человека. Специализированной фармакологической лицензии в распоряжении подозреваемой не оказалось. Также в мобильном устройстве девушки были найдены адреса закладок и уведомление о посылке с веществами. Полицейские перехватили посылку и направили ее для проведения экспертизы.

По результатам экспертизы было установлено, что в посылке находились препараты массой 80 грамм. Они состоят из сильнодействующего вещества в крупном размере. Органами правопорядка было установлено, что девушка занималась расстановкой закладок, используя интернет-магазин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 234 УК РФ – незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Сейчас девушке грозит до восьми лет лишения свободы.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
задержаниераспространениевещества
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Девушка заслуживает наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Какие гормоны ставят при коронавирусе и почему назначают Дексаметазон?1
«До сих пор плачу»: В Бердске брат сгоревшего на даче директора спортшколы «Бердск» Валерия Блинова рассказал о причинах смертельного пожара1
В Бердске до 164 знаков увеличилось самое длинное в России название улицы: Скоро оно исчезнет с территории города и из паспортов бердчан1
Погода в Бердске 17 ноября 2021: резкие морозы придут сегодня в город и установятся в этот раз надолго1

Последние новости

БердскПод Бердском студентам обещают выплату в 1 000 рублей и два выходных за вакцинацию против коронавируса до 25 ноября
10:14:44 11/17/2021
Под Бердском студентам обещают выплату в 1 000 рублей и два выходных за вакцинацию против коронавируса до 25 ноября
Подростка, издевавшегося над малышом в детском доме, арестовали и поместили в СИЗО
10:10:08 11/17/2021
Подростка, издевавшегося над малышом в детском доме, арестовали и поместили в СИЗО
В Питере в реке в сумке нашли расчлененный труп мужчины с паспортом
9:51:19 11/17/2021
В Питере в реке в сумке нашли расчлененный труп мужчины с паспортом
БердскЗакладчица из Бердска потеряла сознание в электричке, попробовав «товар»
9:35:13 11/17/2021
Закладчица из Бердска потеряла сознание в электричке, попробовав «товар»
В Москве перевернулась пассажирская маршрутка. Есть пострадавшие
9:31:21 11/17/2021
В Москве перевернулась пассажирская маршрутка. Есть пострадавшие
Суд оштрафовал телеканал МУЗ-ТВ на миллион рублей за пропаганду геев
9:09:05 11/17/2021
Суд оштрафовал телеканал МУЗ-ТВ на миллион рублей за пропаганду геев
На приморского депутата от КПРФ Артема Самсонова завели уголовное дело о педофилии. Он показывал маленькому ребенку секс-игрушку
9:01:44 11/17/2021
На приморского депутата от КПРФ Артема Самсонова завели уголовное дело о педофилии. Он показывал маленькому ребенку секс-игрушку
Категорические запреты на большой праздник Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных 21 ноября: и три обязательных дела
9:00:44 11/17/2021
Категорические запреты на большой праздник Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных 21 ноября: и три обязательных дела
В Нижнем Тагиле неизвестный похитил сотни доз вакцины от коронавируса на 300 тысяч рублей
8:41:05 11/17/2021
В Нижнем Тагиле неизвестный похитил сотни доз вакцины от коронавируса на 300 тысяч рублей
Бердск"Официантка заявила, что я купила QR-код": Туристку из Бердска не пустили в ресторан аэропорта Анапы. Девушка не увидела огромный штрихкод
8:33:29 11/17/2021
"Официантка заявила, что я купила QR-код": Туристку из Бердска не пустили в ресторан аэропорта Анапы. Девушка не увидела огромный штрихкод