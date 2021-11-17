Закладчица из Бердска потеряла сознание в электричке, попробовав «товар»

Закладчица из Бердска потеряла сознание в электричке «Новосибирск Главный – Жеребцово». На место происшествия была вызвана транспортная полиция, которая позвонила в скорую медицинскую помощь. Врачи госпитализировали пострадавшую в одну из больниц города. Когда девушка пришла в сознание, она рассказала, что ехала в сторону Центрального района Новосибирска, чтобы разложить несколько закладок с наркотическими веществами.
Сотрудники полиции установили, что девушка занималась распространением лекарственных препаратов, которые имеют сильное воздействие на организм человека. Специализированной фармакологической лицензии в распоряжении подозреваемой не оказалось. Также в мобильном устройстве девушки были найдены адреса закладок и уведомление о посылке с веществами. Полицейские перехватили посылку и направили ее для проведения экспертизы.
По результатам экспертизы было установлено, что в посылке находились препараты массой 80 грамм. Они состоят из сильнодействующего вещества в крупном размере. Органами правопорядка было установлено, что девушка занималась расстановкой закладок, используя интернет-магазин.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 234 УК РФ – незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Сейчас девушке грозит до восьми лет лишения свободы.