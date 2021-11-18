Какой иммунитет защищает от коронавируса лучше: после прививки или после болезни?

Согласно исследованию, опубликованному в Интернете 1 ноября в журнале «Новости», для людей, вакцинированных мРНК вакцинами COVID-19, предшествующая инфекция, вызванная тяжелым острым респираторным синдромом, коронавирусом 2 (SARS-CoV-2), связана с более низким риском прорывной инфекции. Журнал Американской медицинской ассоциации, пишет medicalxpress.com.
Лейт Дж. Абу-Раддад, доктор философии из Корнельского университета в Дохе, Катар, и его коллеги наблюдали за 1531736 человек, вакцинированных вакцинами BNT162b2 или мРНК-1273 в период с 21 декабря 2020 г. по 19 сентября 2021 г. дней после приема второй дозы. Когорта BNT162b2 включала 99 226 человек с инфекцией, подтвержденной полимеразной цепной реакцией (ПЦР), и 290 432 соответствующих человека без инфекции, подтвержденной полимеразной цепной реакцией (ПЦР), а когорта мРНК-1273 включала 58 096 человек и 169 514 соответствующих лиц без предшествующей ПЦР-подтвержденной инфекции.
Исследователи обнаружили, что через 120 дней наблюдения кумулятивная частота инфицирования составила 0,15 и 0,83 процента среди вакцинированных BNT162b2 лиц с предшествующей инфекцией и без нее, соответственно (скорректированный коэффициент риска для прорывной инфекции с предшествующей инфекцией, 0,18). Соответствующая кумулятивная частота инфицирования среди людей с мРНК-1273 оценивалась 0,11 и 0,35 процента (скорректированный коэффициент риска 0,35). Риск прорывной инфекции был значительно ниже для вакцинированных лиц с предшествующей инфекцией за шесть месяцев или более до дозы 1 по сравнению с теми, кто инфицирован менее чем за шесть месяцев до дозы 1 (скорректированные отношения рисков, 0,62 и 0,40 для BNT162b2 и мРНК-1273, соответственно).
«Предыдущая инфекция среди вакцинированных - гибрид естественного и вакцинного иммунитета - оказалась связана с дополнительным снижением прорывной инфекции», - пишут авторы.
Один автор сообщил о получении институционального гранта от Gilead Sciences.