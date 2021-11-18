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19 ноября 2021 года начинается опасный коридор затмений: какие важные дела успеть сделать, а за какие лучше не браться с этой даты и до полного солнечного затмения 4 декабря

9:00:0411/18/2021
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За оставшуюся часть 2021 года состоится целых два затмения: лунное и солнечное. Период между ними называется «коридором затмений».

4 декабря наступит полное солнечное затмение. Фото: Pxfuel.com
4 декабря наступит полное солнечное затмение. Фото: Pxfuel.com

19 ноября состоится последнее лунное затмение 2021 года. Оно будет частичным, но принесет с собой сильную энергетику Луны. Во многом благодаря полнолунию, которое пройдет в эти же сутки. А 4 декабря состоится уже солнечное затмение. Период между двумя этими важными астрономическими явлениями носит характерное название — «коридор затмений». На протяжении всего периода важно соблюдать ряд правил, чтобы не стать жертвой энергетики.

Еще наши предки считали, что затмение является предвестником будущих бед. Они верили в то, как ослепшие Солнце или Луна станут причиной самой настоящей катастрофы или конца света. Считается, что этот период имеет большое влияние на самочувствие всех жителей Земли. Например, каждый человек может ощутить на себе эмоциональное выгорание и нестабильность. Это проявляется в поступках, в отношении к действительности и ответной реакции на нее. Если вы чувствуете на себе или замечаете за кем-то другим странное поведение, можно предположить, что всему виной тот самый коридор затмений. Кроме того, может ухудшиться сон. В связи с этим нельзя заниматься осознанным эмоциональным изнашиванием. Если вы чувствуете усталость, не добивайте себя и дайте время на отдых — не только физический, но и ментальный.

В период коридора затмений каждый житель планеты обязан быть внимательным к тому, что его окружает. Не стоит лезть на психоэмоциональный рожон. Стоит отдохнуть или заняться любимым делом, чтобы извлечь из ситуации лишь позитивные эмоции. В идеале лучше ограничить свое общение. В частности, с неприятными для вас персонами.

Серьезные дела, конфликты и неудачи лучше всего оставить в стороне. Продолжить привычную жизнь можно уже 5 декабря.

Отметим, что лунное затмение будет частичным и продлится 198 минут. Солнечное затмение будет полным, но его длительность составит всего 1 минуту и 54 секунды.

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4 декабрякоридор затмений2021 год19 ноября
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