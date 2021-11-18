Глава Центробанка рассказала, почему растут цены на продукты и о продовольственной инфляции из двузначных цифр

Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.
-У нас же инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели четыре процента. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная — уже к сожалению двузначная, — отметила она.
Эльвира Нибиуллина рассказала, что причин роста цен на продукты может быть несколько — урожай 2021 года был не очень хорошим, что повлияло на стоимость продуктов, также подорожали глобальные цены, стоимость труда в сельском хозяйстве также подорожала из-за оттока мигрантов, что также не могло не оказать влияния на цены.
В 2022 году может продолжиться рост цен на продовольствие — глава департамента кредитно-денежной политики Кирилл Тремасов пояснил, что он может повторить резкий скачок, который россияне уже наблюдали.
Ранее в Росстате отчитались о почти 11-процентном росте цен на продукты в стране
Несколько дней назад Набиуллина рассказала, что россияне сами виноваты в росте цен, так как тратят деньги вместо того, чтобы их копить, об этом писали в "Весь Искитим".