Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
18.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Глава Центробанка рассказала, почему растут цены на продукты и о продовольственной инфляции из двузначных цифр

12:48:5011/18/2021
0

Не очень урожайный год мог стать одной из причин роста стоимости еды.

Рост цен на продукты глава ЦБ пояснила плохим урожаем. Фото: PxHere

Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

-У нас же инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели четыре процента. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная — уже к сожалению двузначная, — отметила она.

Эльвира Нибиуллина рассказала, что причин роста цен на продукты может быть несколько — урожай 2021 года был не очень хорошим, что повлияло на стоимость продуктов, также подорожали глобальные цены, стоимость труда в сельском хозяйстве также подорожала из-за оттока мигрантов, что также не могло не оказать влияния на цены.

В 2022 году может продолжиться рост цен на продовольствие — глава департамента кредитно-денежной политики Кирилл Тремасов пояснил, что он может повторить резкий скачок, который россияне уже наблюдали.

Ранее в Росстате отчитались о почти 11-процентном росте цен на продукты в стране

Несколько дней назад Набиуллина рассказала, что россияне сами виноваты в росте цен, так как тратят деньги вместо того, чтобы их копить, об этом писали в "Весь Искитим".

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Рост цен.глава Центробанкапричины инфляцииЦБ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Действительно так?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Минздраве разъяснили использование «Спутника Лайт» - ставить прививку при ревакцинации или после перенесенного коронавируса
12:20:57 11/18/2021
В Минздраве разъяснили использование «Спутника Лайт» - ставить прививку при ревакцинации или после перенесенного коронавируса
Хрустальные открытки и нежные стихи всем стекольщикам в День работника стекольной промышленности 19 ноября
12:15:06 11/18/2021
Хрустальные открытки и нежные стихи всем стекольщикам в День работника стекольной промышленности 19 ноября
В коррупции подозревают главу уральского Союза десантников: Его арестовали за посредничество во взятке в 4,5 млн рублей
12:11:57 11/18/2021
В коррупции подозревают главу уральского Союза десантников: Его арестовали за посредничество во взятке в 4,5 млн рублей
Что обязательно нужно сделать любителям подледной рыбалки 19 ноября?
12:00:52 11/18/2021
Что обязательно нужно сделать любителям подледной рыбалки 19 ноября?
Из больницы украли 320 доз вакцины от коронавируса в Нижнем Тагиле. Ущерб составил около 290 тыс. рублей
11:50:06 11/18/2021
Из больницы украли 320 доз вакцины от коронавируса в Нижнем Тагиле. Ущерб составил около 290 тыс. рублей
В ДТП с тремя грузовиками погиб один из водителей на трассе Р-255 в Новосибирской области: Из-за смертельной аварии дорога была перекрыта
11:34:11 11/18/2021
В ДТП с тремя грузовиками погиб один из водителей на трассе Р-255 в Новосибирской области: Из-за смертельной аварии дорога была перекрыта
Целая семья и их соседи погибли от отравления суррогатным алкоголем: Пять жертв в Перми
11:23:59 11/18/2021
Целая семья и их соседи погибли от отравления суррогатным алкоголем: Пять жертв в Перми
День ракетных войск и артиллерии: душевные поздравления и сердечные картинки для всех отважных героев 19 ноября
11:15:49 11/18/2021
День ракетных войск и артиллерии: душевные поздравления и сердечные картинки для всех отважных героев 19 ноября
В Новосибирской области депутат Заксобрания от "Единой России" незаконно получал зарплату своей помощницы
11:10:06 11/18/2021
В Новосибирской области депутат Заксобрания от "Единой России" незаконно получал зарплату своей помощницы
Что обязательно нужно сделать в Михайлов день 21 ноября каждому россиянину: позвать гостей и угостить холодцом
11:00:29 11/18/2021
Что обязательно нужно сделать в Михайлов день 21 ноября каждому россиянину: позвать гостей и угостить холодцом