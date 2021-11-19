Почему спортивные нагрузки очень нужны людям с воспалительными процессами?

Физические упражнения увеличивают содержание в организме веществ, подобных каннабису, что, в свою очередь, помогает уменьшить воспаление и потенциально может помочь в лечении определенных состояний, таких как артрит, рак и болезни сердца.
В новом исследовании, опубликованном в Gut Microbes , эксперты из Ноттингемского университета обнаружили, что физические упражнения у людей с артритом не только уменьшают их боль, но и снижают уровень воспалительных веществ (называемых цитокинами). Это также увеличило уровень каннабисоподобных веществ, вырабатываемых их собственными организмами, называемых эндоканнабиноидами. Интересно, что физические упражнения привели к этим изменениям за счет изменения кишечных микробов, пишет medicalxpress.com.
Известно, что упражнения уменьшают хроническое воспаление, которое, в свою очередь, вызывает множество заболеваний, включая рак, артрит и болезни сердца, но мало что известно о том, как они уменьшают воспаление.
Группа ученых под руководством профессора Аны Вальдес из медицинского факультета университета проверила 78 человек с артритом. Тридцать восемь из них выполняли 15-минутные упражнения для укрепления мышц каждый день в течение шести недель, а 40 ничего не делали.
В конце исследования участники, которые выполняли упражнения, не только уменьшили боль, но и имели больше микробов в кишечнике, которые производят противовоспалительные вещества, более низкие уровни цитокинов и более высокие уровни эндоканнабиноидов.
Увеличение эндоканнабиноидов было тесно связано с изменениями в кишечных микробах и противовоспалительных веществах, вырабатываемых кишечными микробами, называемыми SCFAS. Фактически, по крайней мере одна треть противовоспалительных эффектов кишечного микробиома была связана с увеличением эндоканнабиноидов.
Доктор Амрита Виджай, научный сотрудник Медицинской школы и первый автор статьи, сказала: «Наше исследование ясно показывает, что физические упражнения увеличивают содержание в организме веществ типа каннабиса. Что может иметь положительное влияние на многие состояния.
«По мере роста интереса к маслу каннабидиола и другим добавкам важно знать, что простые изменения образа жизни, такие как упражнения, могут модулировать эндоканнабиноиды».