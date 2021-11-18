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Путин заявил о росте социальных выплат и пенсий россиянам в 2022 году

4:00:2111/18/2021
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Президент поручил увеличить на 8,6% прожиточный минимум, МРОТ и индексировать пенсии - на размер фактической инфляции.

Путин заявил, что нельзя отступать от принципа индексации пенсий выше уровня инфляции. Фото: Кремлин.ру
Сюжет: Все пособия Путина
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Нельзя отступать от принципа индексации пенсий выше уровня инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин 18 ноября на совещании по социальным вопросам. По словам главы  государства, российские власти в ближайшее время вернутся к предложениям по конкретным параметрам индексации пенсий.

Кроме того, Путин анонсировал рост социальных выплат россиянам. Они будут расти на фоне повышения прожиточного минимума, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер предложил на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, "увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией" - на 8,6%.

"В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц – это на 1000 рублей больше, чем сегодня", - заявил Путин.

Он отметил, что на размере прожиточного минимума завязаны многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми, социальные доплаты и к пенсиям.

Глава государства напомнил, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума:

"В будущем году также на 8,6%, в абсолютных цифрах примерно на 1100 рублей. В итоге МРОТ в следующем году составит 13 890 рублей в месяц".

Путин поручил администрации президента подготовить поправки о повышенной индексации в 2022 году прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

"В ближайшие дни внесу их в Государственную Думу и прошу депутатов поддержать их в ходе второго чтения законопроекта о федеральном бюджете", - сказал лидер нации.

Отдельно он акцентировал внимание на индексации пенсий, которая должны быть выше  инфляции.

"Начиная с 2019 года мы строго выдерживали это правило. Сегодня с учетом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно", - заключил Путин.

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прожиточный минимумминимальный размер оплаты трудавыплаты семьям с детьмивыше уровня инфляциииндексации пенсийВладимир Путин
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