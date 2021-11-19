Чтобы ребенок не шалил в школе: какие обереги защищают от дурного глаза и чем поможет красная нить

Дети с самого рождения полны множеством жизненной энергии. Они способны быть постоянно активными, жизнерадостными, полностью отдавая себя миру и получая ответную отдачу взамен. Часто случается, что, когда ребенок приходит в школу, он вливается в новый для себя коллектив и сталкивается с непривычными проблемами. Он может попасть в не самую удачную компанию или почувствовать свободу, начав шалить и хулиганить. Такое поведение очень быстро может принести ребенку неприятности, ведь в стенах учебного заведения родительский контроль ослаблен. Как же тогда избавить ребенка от неприятностей и дурного глаза?
Во все времена родители стремились уберечь своих детей от бед. Если ранее защита была более радикальной и агрессивной, то со временем она включила в себя новый способы борьбы со злом. На сегодняшний день все еще популярны различные обереги и ритуалы с предметами, которые ребенок может просто носить в своем портфеле и даже не представлять, какую защиту он ему дарит.
Одним из самых популярных оберегов является вышитая на подкладке рукава одежды красными нитями руна Альгиз. Эта магическая руна обладает огромной энергетикой, способной защитить ребенка от зла и физической опасности. Она оберегает носителя от угроз внешнего мира и не позволяет ему совершать необдуманных поступков, которые в конечном счете привели бы к непоправимым последствиям.
Также, чтобы защитить ребенка от сглаза, можно повязать на его левое запястье тонкую красную нить. Еще у древних славян этот оберег считался лучшей защитой от сглаза и темных сил.