Депутат Рашкин, пойманный с тушей лося, заявил, что готов купить лосиху и выпустить ее на природу

В России обвиняемый в незаконной охоте депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что готов купить лосиху и выпустить ее на природу. Мужчина заявил в эфире «Первого канала», что хочет выпустить животное на территории Саратовской области. Также мужчина сообщил, что увеличение поголовья диких парнокопытных в окрестностях поселка Лысые горы теперь является одной из его основных целей. Ранее коммунист выложил видеоролик на своем Youtube-канале, где признался в содеянном, но сообщил, что был убежден в законности охоты.
По словам Рашкина, он уже предпринял попытки поисков хозяйств, где можно было бы приобрести животное, так он хочет возместить ущерб, который причинил природе в ночь с 28 на 29 октября. Тогда его автомобиль был замечен полицейским и сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства, правоохранители подошли к депутату, а в багажнике автомобиля была обнаружена разделанная туша лося. Сначала мужчина заявлял, что нашел животное, однако после сознался в содеянном.
Сейчас депутату грозит наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет. А генеральный прокурор России Игорь Краснов обратился в Госдуму с просьбой, лишить Рашкина депутатской неприкосновенности для дальнейшего исполнения наказания в отношении парламентария. Также Рашкин отказался от прохождения медицинского освидетельствования на месте происшествия.