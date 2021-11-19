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Депутат Рашкин, пойманный с тушей лося, заявил, что готов купить лосиху и выпустить ее на природу

6:06:5411/19/2021
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Рашкин сообщил, что таким образом хочет возместить ущерб природе.

Рашкин хочет возместить ущерб природе за незаконную охоту. Фото: Официальный сайт Госдумы.

В России обвиняемый в незаконной охоте депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что готов купить лосиху и выпустить ее на природу. Мужчина заявил в эфире «Первого канала», что хочет выпустить животное на территории Саратовской области. Также мужчина сообщил, что увеличение поголовья диких парнокопытных в окрестностях поселка Лысые горы теперь является одной из его основных целей. Ранее коммунист выложил видеоролик на своем Youtube-канале, где признался в содеянном, но сообщил, что был убежден в законности охоты.

По словам Рашкина, он уже предпринял попытки поисков хозяйств, где можно было бы приобрести животное, так он хочет возместить ущерб, который причинил природе в ночь с 28 на 29 октября. Тогда его автомобиль был замечен полицейским и сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства, правоохранители подошли к депутату, а в багажнике автомобиля была обнаружена разделанная туша лося. Сначала мужчина заявлял, что нашел животное, однако после сознался в содеянном.

Сейчас депутату грозит наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет. А генеральный прокурор России Игорь Краснов обратился в Госдуму с просьбой, лишить Рашкина депутатской неприкосновенности для дальнейшего исполнения наказания в отношении парламентария. Также Рашкин отказался от прохождения медицинского освидетельствования на месте происшествия.

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депутатнаказаниеживотноеущерб.Валерий Рашкин
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