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Важные советы любителям кофе: как избежать инсульта и других проблем со здоровьем?

1:30:1111/20/2021
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Итак, если вы хотите насладиться преимуществами этого горячего напитка, вам следует остановить свой выбор на простой черной версии без каких-либо добавок.

Исследование показало, что кофе снижает риск инсульта на 32 процента. Фото: Pixabay.com

Доктор Сара Каят поделился важными советами о том, как приготовить чашку кофе, чтобы этим утром насладиться всеми преимуществами для здоровья. Это связано с тем, что новое исследование показало, что кофе снижает риск инсульта на 32 процента.

Доктор Сара объяснила распространенную ошибку, которую люди могут совершать, когда пьют кофе, поскольку исследования, указывающие на пользу для здоровья от этого напитка, сосредоточены на том, что он сделан определенным образом, пишет express.co.uk.

Один из ведущих утреннего шоу Филип Скофилд спросил доктора, перевешивает ли польза для здоровья, если в кофе есть сахар.

Д-р Сара ответила: «Это проблема, когда мы говорим об этих исследованиях, они все - черный кофе. У них не было молока, в них не было сахара. Они не изучали латте из тыквы, фундука или взбитых сливок. Мы должны быть осторожны, когда говорим о кофе, мы говорим о простых вещах», - добавила она.

Итак, если вы хотите насладиться преимуществами этого горячего напитка, вам следует остановить свой выбор на простой черной версии без каких-либо добавок.

В последних исследованиях изучалась связь между инсультом, деменцией и кофе.

Исследователи обнаружили, что этот доступный напиток снижает риск инсульта на 32 процента и деменции на 20 процентов.

Д-р Сара сказала: «Инсульт и деменция - две основные причины болезней во всем мире. Ожидается, что к 2050 году 130 миллионов человек будут страдать деменцией, а 10 процентов смертей во всем мире вызваны инсультом. Эти два фактора на самом деле связаны, потому что исследование показало, что у людей, перенесших инсульт, вероятность развития деменции в два раза выше».

В исследовании Тяньцзиньского медицинского университета приняли участие 365 682 участника.

Из них более пяти тысяч человек заболели деменцией и более 10 тысяч перенесли по крайней мере один инсульт.

Во время утреннего шоу Филипп также спросил, в каком возрасте нужно начинать пить кофе, чтобы увидеть результаты.

Врач сказал: «К сожалению, это исследование не вошло в это. Но я бы посоветовал, если вы пьете кофе, отлично, продолжайте, не думайте, что вы беспокоитесь об этом. Если вы не любитель кофе, он вам не нравится, есть другие способы улучшить свое здоровье».

Она добавила: «Это исследование действительно показало, что может быть некоторая связь, но не было причинно-следственной связи. Там не сказано, что употребление кофе снижает риск инсульта. Однако мы точно знаем, что упражнения, сокращение курения, здоровое питание - все это имеет прямую связь с уменьшением этих эффектов. Если вы от природы не любитель кофе, то вам не обязательно выходить и покупать его много. Я просто хочу сказать, что если вы пьете кофе, это вполне может вам помочь».

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