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Умершего актера Валерием Гаркалиным похоронят 23 ноября

10:31:2511/20/2021
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Прощание с народным артистом пройдет в ГИТИСе, где он преподавал много лет.

Прощание с Валерием Гаркалиным состоится 23 ноября. Фото: Wikimedia Commons
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Похоронят актера Валерия Гаркалина 23 ноября. Но пока неизвестно, на каком кладбище. Прощание состоится во вторник в учебном театре ГИТИСа, где покойный преподавал с 2002 года. Церемония, предположительно, начнется в 11:00.

«Естественно, мы не будем спрашивать про QR-коды. Но очень просим, чтобы люди, которые видят у себя признаки ОРЗ, воздержались от посещения прощания»,— цитирует ТАСС ректора ГИТИСа Григория Заславского.

Народный артист России Валерий Гаркалин скончался в ночь на 20 ноября. Ему было 67 лет. Полтора месяцы артист пролежал в больнице, куда его госпитализировали с коронавирусом. Состояние Гаркалина ухудшалось с каждым днем.

Валерий Гаркалин снялся в более чем 70 фильмах и сериалах, служил в нескольких театрах и ездил с антрепризами. Широкую известность он получил по роли в картине Владимира Меньшова «Ширли-Мырли».

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