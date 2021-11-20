Умершего актера Валерием Гаркалиным похоронят 23 ноября

Похоронят актера Валерия Гаркалина 23 ноября. Но пока неизвестно, на каком кладбище. Прощание состоится во вторник в учебном театре ГИТИСа, где покойный преподавал с 2002 года. Церемония, предположительно, начнется в 11:00.
«Естественно, мы не будем спрашивать про QR-коды. Но очень просим, чтобы люди, которые видят у себя признаки ОРЗ, воздержались от посещения прощания»,— цитирует ТАСС ректора ГИТИСа Григория Заславского.
Народный артист России Валерий Гаркалин скончался в ночь на 20 ноября. Ему было 67 лет. Полтора месяцы артист пролежал в больнице, куда его госпитализировали с коронавирусом. Состояние Гаркалина ухудшалось с каждым днем.
Валерий Гаркалин снялся в более чем 70 фильмах и сериалах, служил в нескольких театрах и ездил с антрепризами. Широкую известность он получил по роли в картине Владимира Меньшова «Ширли-Мырли».