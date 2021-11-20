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Сильнейшая магнитная буря через несколько дней ударит по метеозависимым в ноябре 2021: даты многодневной бури и как пережить геособытие

12:00:4611/20/2021,Анна Филатова
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Больше всего подвержены влиянию магнитных бурь люди страдающие хроническими заболеваниями, а так же те, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Магнитная буря в конце ноября продлиться неделю.
Магнитная буря в конце ноября продлиться неделю. Фото: Рixabay.com

Сильные магнитные бури ждут население Земли в конце ноября. По прогнозам магнитные возмущения продлятся семь дней. Первые звоночки магнитного шторма люди начнут на себе ощущать уже 27 ноября. Средняя мощность геоударов составит 4 балла.

На Солнце возникают вспышки и в космос происходят выбросы электронов и протонов, они, в свою очередь, стремятся с огромной скоростью к Земле и уже через два дня они достигают атмосферы нашей планеты. Частицы, которые заряжены током, влияют на магнитное поле планеты и меняют его. В период высокой активности Солнца происходят сильные или очень сильные возмущения в магнитном поле нашей планеты.

Магнитные бури негативно влияют на технику и радиоприборы, вызывают плохое самочувствие у людей. Больше всего подвержены влиянию магнитных бурь люди страдающие хроническими заболеваниями, а также те, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. Учеными доказано, что количество инсультов и инфарктов увеличивается на 15% во время магнитных возмущений.

Особое внимание расписание магнитных бурь стоит уделить людям, которые находятся в зоне риска. Минимизировать влияние геоударов на организм человека можно если заранее подготовится к нему. Накануне магнитного шторма следует прогуляться на свежем воздухе и как следует выспаться, желательно не менее 8 часов. Исключить из своего рациона на эти дни: жареную, соленую, жирную пищу, кофе и алкоголь. Также необходимо контролировать свое эмоциональное состояние, хорошим вариантом успокоиться будет отвар из травы валерианы с ромашкой.

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солнцеземлямагнитная буря
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