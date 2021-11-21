Очень строгие запреты на праздник иконы Божией Матери «Скоропослушница» 22 ноября: можно ли работать, шить и вязать?

В каждый православный праздник церковь запрещает совершать те или иные действия, которыми обычно можно заниматься в остальные дни. Исключением не стал праздник иконы Божией Матери «Скоропослушница», который отмечается 22 ноября. Ни для кого не секрет, что эта христианская дата является не такой важной, как, например, Пасха или Рождество, поэтому запретов будет не так много, и они будут не такими строгими, как в остальные церковные дни.
Тем не менее, запреты есть, и, в первую очередь, они связаны с трудом. 22 ноября нельзя заниматься любым физическим трудом, а также работой по дому. Наши предки считали, что в эту дату необходимо оставаться дома, отдыхать и молиться святому лику Божьей Матери. Женщинам нельзя было заниматься уборкой, стиркой, готовкой и другими делами по хозяйству, которые отнимают достаточное количество времени и сил. То же самое касается мужчин: им нельзя работать, делать ремонт, рубить дрова и заниматься другой физической работой. Если у вас есть возможность, то взять себе выходной в этот день будет очень правильным решением.
Помимо этого, в святой праздник ни в коем случае нельзя ссориться, ругаться и конфликтовать. Православие всегда порицает и осуждает все негативные действия в подобные важные для каждого верующего даты. Ни в коем случае не допускайте начала любых конфликтов, а тем более драк, не ведитесь на провокации со стороны окружающих, не обращайте внимание на не желаемые и оскорбительные слова, которые идут в вашу сторону.
В этот день обязательно необходимо сходить в церковь, помолиться иконе Богородицы, которая обязательно исполнит ваши просьбы в скором времени. Можете помолиться за здоровье, за разрешение тяжелых ситуаций, с которыми столкнулись вы или ваши родные и близкие.