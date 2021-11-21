Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
21.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске коммунальщики решили по-новому менять гнилые трубы — не дожидаясь, пока рванет

9:50:3111/21/2021
0

Муниципальный КБУ готовит ремонтную программу на перспективу, чтобы замена изношенных коммуникаций происходила не только после коммунальных аварий. В повестке и другие важные объекты.

Менять сгнившие трубы теперь будут в Бердске в плановом порядке. Фото: "Курьер.Среда"

В Бердске менять сгнившие трубы муниципальный Комбинат бытовых услуг планирует по новой ремонтной программе, не дожидаясь коммунальной аварии. Как сообщал «Курьер.Среда», подрядчик уже приступил к замене 220 метров водовода на ул. Рогачева. Предстоит уложить в землю более долговечные пластиковые трубы.

Таким образом КБУ решил по-новому планировать свою работу в части замены коммуникаций. Теперь трубы будут менять в плановом режиме. Как рассказал директор Комбината Анатолий Пронюшкин, если не заменить водовод сейчас, часть Микрорайона может остаться без воды. Кроме того, нашли техническое решение по канализационному коллектору, который прошлым летом прорвало близ Нового поселка и фекальные стоки потекли в Обское море.

Стоит в повестке и строительство новой газовой котельной, которая заменит частную ТГК-1 после ее вывода из городской схемы теплоснабжения.

Напомним, что федеральный бюджет выделили Новосибирской области 5,6 млрд рублей на важные инфраструктурные проекты. При этом в задании правительства РФ отдельной строкой значится новая котельная в Бердске, на которые заложены средства. Анатолий Пронюшкин, став директором КБУ, плотно взялся за тему отопления третьей части города после 2023 года, когда котельную ТГК-1 выведут из эксплуатации. Он писал письма, настаивал на необходимости установки в Бердске нового муниципального теплоисточника. И его услышали.

Как сообщал «Курьер.Среда», для новой котельной уже подобрали место в районе ул. Химзаводской. Она предполагает использование современных технологий без участия персонала, за исключением пары дежурных. Стоимость воплощения проекта порядка 846 млн рублей.

По речкуновскому фактически разрушенному канализационному коллектору Пронюшкин тоже звонит во все колокола. Есть идея построить на месте старого трубопровода для стоков, который идет параллельно действующему, новый коллектор. Практика уже показала, что в случае ЧП фекальные стоки целого Бердска деть некуда.

- Найдено хорошее решение — использовать заброшенный коллектор, по нему проложить новую резервную трубу. Земля отведена, поэтому там нужно построить дублирующий коллектор. Тогда будет возможность, переключившись на него, восстановить тот, что эксплуатируется сейчас, привести его в нормативное состояние, - рассказал директор КБУ.

Общий план ремонтных работ будет основываться на цифрах и выводах руководителей каждого подразделения, каждый из которых будет защищать свою программу, чтобы получить добро и финансирование. Таким образом будет составлена программа коммунального развития Бердска на год вперед.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В ковидных госпиталях Новосибирской области лечатся 60 детей на 21 ноября. Диагноз "коронавирус" подтвержден не у всех
9:28:48 11/21/2021
В ковидных госпиталях Новосибирской области лечатся 60 детей на 21 ноября. Диагноз "коронавирус" подтвержден не у всех
Поздравления с огромной любовью и сердечные открытки на День сыновей 22 ноября
9:17:45 11/21/2021
Поздравления с огромной любовью и сердечные открытки на День сыновей 22 ноября
Труп с перерезанным горлом вывалился из багажника Mitsubishi Galant во время ДТП на трассе в Ленинградской области
9:14:38 11/21/2021
Труп с перерезанным горлом вывалился из багажника Mitsubishi Galant во время ДТП на трассе в Ленинградской области
Наталья Штурм призвала молиться за обожженную на пожаре Марину Хлебникову: "От огня одежда приклеилась к коже"
9:02:31 11/21/2021
Наталья Штурм призвала молиться за обожженную на пожаре Марину Хлебникову: "От огня одежда приклеилась к коже"
Очень строгие запреты на праздник иконы Божией Матери «Скоропослушница» 22 ноября: можно ли работать, шить и вязать?
9:00:49 11/21/2021
Очень строгие запреты на праздник иконы Божией Матери «Скоропослушница» 22 ноября: можно ли работать, шить и вязать?
БердскКаждый житель Бердска потратил на платные услуги свыше 48 тыс. рублей за 9 месяцев 2021 года: Самые дорогие - медицинские и жилищные
8:33:08 11/21/2021
Каждый житель Бердска потратил на платные услуги свыше 48 тыс. рублей за 9 месяцев 2021 года: Самые дорогие - медицинские и жилищные
Минтруд опроверг: Лишать детских пособий выигравших в лотерею россиян не будут, но "шальные деньги" учтут в доходах
8:02:38 11/21/2021
Минтруд опроверг: Лишать детских пособий выигравших в лотерею россиян не будут, но "шальные деньги" учтут в доходах
Главная молитва иконе Божией матери «Скоропослушница» о детях
8:00:10 11/21/2021
Главная молитва иконе Божией матери «Скоропослушница» о детях
Певица Марина Хлебникова получила страшные ожоги в кровати: Она уснула с непотушенной сигаретой
7:36:42 11/21/2021
Певица Марина Хлебникова получила страшные ожоги в кровати: Она уснула с непотушенной сигаретой
БердскВ Бердске голый дебошир ломился в двери жителей общежития на ул. К. Маркса
7:18:02 11/21/2021
В Бердске голый дебошир ломился в двери жителей общежития на ул. К. Маркса