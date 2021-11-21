В Бердске коммунальщики решили по-новому менять гнилые трубы — не дожидаясь, пока рванет

В Бердске менять сгнившие трубы муниципальный Комбинат бытовых услуг планирует по новой ремонтной программе, не дожидаясь коммунальной аварии. Как сообщал «Курьер.Среда», подрядчик уже приступил к замене 220 метров водовода на ул. Рогачева. Предстоит уложить в землю более долговечные пластиковые трубы.
Таким образом КБУ решил по-новому планировать свою работу в части замены коммуникаций. Теперь трубы будут менять в плановом режиме. Как рассказал директор Комбината Анатолий Пронюшкин, если не заменить водовод сейчас, часть Микрорайона может остаться без воды. Кроме того, нашли техническое решение по канализационному коллектору, который прошлым летом прорвало близ Нового поселка и фекальные стоки потекли в Обское море.
Стоит в повестке и строительство новой газовой котельной, которая заменит частную ТГК-1 после ее вывода из городской схемы теплоснабжения.
Напомним, что федеральный бюджет выделили Новосибирской области 5,6 млрд рублей на важные инфраструктурные проекты. При этом в задании правительства РФ отдельной строкой значится новая котельная в Бердске, на которые заложены средства. Анатолий Пронюшкин, став директором КБУ, плотно взялся за тему отопления третьей части города после 2023 года, когда котельную ТГК-1 выведут из эксплуатации. Он писал письма, настаивал на необходимости установки в Бердске нового муниципального теплоисточника. И его услышали.
Как сообщал «Курьер.Среда», для новой котельной уже подобрали место в районе ул. Химзаводской. Она предполагает использование современных технологий без участия персонала, за исключением пары дежурных. Стоимость воплощения проекта порядка 846 млн рублей.
По речкуновскому фактически разрушенному канализационному коллектору Пронюшкин тоже звонит во все колокола. Есть идея построить на месте старого трубопровода для стоков, который идет параллельно действующему, новый коллектор. Практика уже показала, что в случае ЧП фекальные стоки целого Бердска деть некуда.
- Найдено хорошее решение — использовать заброшенный коллектор, по нему проложить новую резервную трубу. Земля отведена, поэтому там нужно построить дублирующий коллектор. Тогда будет возможность, переключившись на него, восстановить тот, что эксплуатируется сейчас, привести его в нормативное состояние, - рассказал директор КБУ.
Общий план ремонтных работ будет основываться на цифрах и выводах руководителей каждого подразделения, каждый из которых будет защищать свою программу, чтобы получить добро и финансирование. Таким образом будет составлена программа коммунального развития Бердска на год вперед.