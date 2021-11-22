Главная молитва Святому Георгию Победоносцу: помогает в любой жизненной ситуации

В православном календаре имеется широкий ряд праздников, которые посвящены отдельным Святым. Так, 23 ноября все православные чтут память Святого Георгия Победоносца, который стал великомучеником, пострадавшим за христианскую веру в II-III веках. Он считается одной из главных и почитаемых фигур в православии, и молитвы, обращенные к его образу всегда считались очень сильными и действенными. Так, одной из таких является молитва, представленная ниже.
Эта молитва является главной молитвой Георгию Победоносцу о помощи и защите. Если вас, вашу семью, друзей и близких начал преследовать какой-либо недуг, связанный со здоровьем, финансами или какой-либо другой сферой вашей жизни, то обратитесь с молитвой к образу Святого Георгия Победоносца. Он считается одним из главных помощников всем верующим, так как всегда выполнял все просьбы, о которых молились христиане, обращаясь к его иконам.
Если в вашем доме все в порядке, и нет никакого несчастья, которое тревожит вас и ваших домочадцев, вам все равно стоит прочитать эту молитву 23 ноября, в день его памяти. Если вы сделаете это, то Георгий Победоносец даст вам определенного рода защиту от всего того, что может потенциально случиться с вами. Это будет благодарностью за то, что вы чтите память Святого и не забываете о традициях православия.
Читать молитву необходимо либо дома, либо в церкви, но делать это необходимо, в любом случае, перед иконой. Если нет образа Георгия Победоносца, то помолитесь перед иконой Распятия. Делайте это искренне, не вдумываясь в каждое произнесенное слово и не отвлекаясь на посторонние отвлекающие вещи. Не забудьте перекреститься и поклониться трижды до и после прочтения молитвы.