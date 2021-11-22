Георгий Победоносец является покровителем всех носителей имен «Георгий», «Жора», «Гога», у которых 23 ноября день Ангела и именины

В православном календаре очень много дат посвящено памяти Святых. Так, 23 ноября отмечается день почтения памяти великомученика Георгия Победоносца. Он является одной из главных фигур в христианской вере, олицетворением того, каким должен быть настоящий православный верующий.
История его жизни начинается во II веке. Он родился в Бейруте в богатой и благочестивой семье, которая научила его христианской вере. Когда он поступил на военную службу, ему удавалось показывать все свои самые лучшие качества: храбрость, решительность и стойкость. Он выделялся на фоне остальных сослуживцев и стал настоящем любимцем императора Диоклетиана. И все было бы прекрасно, если не их мировоззренческие противоречия.
Император решил возродить в Римской империи язычество, которое было практически на грани вымирания и заняться уничтожением христианской веры. Правитель был очень жестоким и занимался гонением всех, кто верил в Христа. Тогда, Георгий Победоносец решил заступиться за свою веру и сказал ему, что поступать так нельзя ни в коем случае. Диоклетиан пытался уговорить отречься от христианства и самого Георгия Победоносца, но ничего не вышло. Понимая, к чему это приведет, великомученик отпустил всех своих рабов и раздал имущество бедным, перед тем, как идти к императору, и сделал это не зря, потому что его действительно подвергли жесточайшим пыткам, но он все терпел, потому что стоял за христианскую веру.
Помимо этого, Георгий Победоносец является покровителем всех своих тезок, людей с именами «Георгий», «Жора», «Гога». Их день именин совпадает с днем памяти Святого. Считается, что он особенно следит за теми, кого зовут так же, как и его, и охраняет их от всех бед и недугов.