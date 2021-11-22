Жителей Сибири ждут пугающие перепады температур до конца ноября

Научный руководитель Гидрометцентра (подразделения Росгидромета) Роман Вильфанд сообщил, что жителей Сибири, Урала и Поволжья ждут перепады температуры. В нескольких регионах Сибири наступят аномальные холода. Также резкое похолодание будет на Урале и в Поволжье.
– в Сибири минимальные значения термометров будут показывать -31, -38 градусов ртутного столба. А в центре Красноярска погода изменится на 10 градусов и составит -34 градуса. В иркутской области ожидаются морозы до -30. На Чукотке погодные условия будут на 10 градусов ниже нормы и составят 35-37 градусов холода, – сообщил прогнозист.
Также по словам Вильфанда, резкое изменение погоды будет наблюдаться в Красноярском крае. Особенно в центральной и западной частях региона, там температура воздуха будет на 10-12 градусов ниже нормы во вторник и на 14 градусов выше обычных значений в среду.