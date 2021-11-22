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Лучшие дни для окрашивания и стрижки волос в конце ноября и декабре 2021: какой цвет волос выбрать для удачной встречи Нового 2022 года?

3:00:1811/22/2021
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Подготовка к Новому Году включает создание своего праздничного образа, в том числе, прически, которую необходимо делать по Лунному календарю.

Стрижку и окрашивание волос важно делать по Лунному календарю. Фото: Pixabay
Стрижку и окрашивание волос важно делать по Лунному календарю. Фото: Pixabay

Для того, чтобы подготовить прическу к Новому Году, необходимо знать не только предпочтения Символа грядущего года, но и даты, в которые можно наиболее удачно привести свои волосы в порядок. Так, лучше всего опираться на Лунный календарь, который подскажет наиболее благоприятные даты для окрашивания и стрижки волос в ноябре-декабре 2021 года.

Что касается текущего месяца, для похода в салон красоты или в парикмахерскую идеально подойдут 25-26 и 28 ноября. В декабре таких дат будет поменьше, чем в предыдущем, но многие из них хорошо совпадают с выходными днями ближе к кануну Нового Года-2022. В первой половине месяца такие даты выпали на 1, 3 и 9 числа. Хорошим будет период с 15 по 17 декабря, а также 19, 22, 24-26 декабря.

Для того, чтобы выбрать цвет волос, который идеально подойдет к празднованию Нового Года, необходимо понять, что больше нравится символу грядущего года, Голубому Водяному Тигру. Ни для кого не секрет, что хищник очень строптив, и его настроение изменчиво, поэтому обычно он очень строг к вашему внешнему виду. Однако, его стихия выпала на Воду, что немного присмирит его характер, и он будет менее требовательным и более мягким. Тем не менее, для Тигра очень важны естественность и природная красота.

В связи с этим, животное не будет приветствовать все экспериментальные яркие стили волос. Если вы вдруг решились обесцветить волосы, покрасить их в розовый или голубой цвет, то это точно не понравится Тигру. Лучше всего покрасить волосы в холодные полутона: пепельный блонд, черный, темно-коричневый, или теплые оттенки: карамель, молочный шоколад, золотисто-каштановый. Главным условием является натуральный внешний вид, который не выглядит вычурно, но подчеркивает преимущества вашего тела.

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благоприятные дниокрашивание волосстрижка волос по луне
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