Первый российский регион ввел самоизоляцию для непривитых от коронавируса: Приказано сидеть дома до 5 декабря

Первым регионом России, где запретили выходить из дома людям без прививок от корнавируса, стал Ханты-Мансийский автономный округ. Здесь ввели обязательную самоизоляцию для невакцинированных граждан. Им запрещено покидать жилище и появляться на улице до 5 декабря. Пока ограничение распространили на 4 муниципальных образования - Нефтеюганск, Нягань, Урай и Кондинский район.
«С 22 ноября по 5 декабря 2021 года установлен режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих в Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе за исключением граждан, прошедших вакцинацию от COVID-19 или перенесших заболевание», - сообщает региональное правительство в понедельник.
В названных муниципалитетах на тот же период закрыли кафе, рестораны и фитнес-клубы в ночное время, а также учреждения дополнительного образования, запретили любые культурные и спортивные мероприятия.