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Вандалы разгромили церковь под Новосибирском. Священники написали заявление в полицию

1:38:0011/22/2021
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Поскольку сработала охранная сигнализация и оперативно приехали на место происшествия бойцы ГБР, внутрь церкви злоумышленники не успели проникнуть.

Вандалы в с. Раздольное не пощадили церковь. Фото: АБ "Гвардия"

В пресс-службе агентства безопасности "Гвардия" 22 ноября рассказали о том, как прошла службы в выходные на находящейся под его охраной объектах.

Самым возмутительным правонарушением в АБ назвали акт вандализма в церкви, который произошел в воскресенье в селе Раздольном под Новосибирском.

В ночь на 21 ноября (в половине второго ночи) в дежурную часть "Гвардии" поступил тревожный сигнал от охранной сигнализации. Система установлена в сельском храме в честь иконы Пресвятой Богородицы Смоленской.

Группа быстрого реагирования выехала мгновенно. Бойцы обнаружили, что в храме разбиты пять окон.

-Внутрь здания, к счастью, злоумышленники проникнуть не успели и потому материальные, а главное – культурные ценности остались нетронутыми, - рассказали "Курьер.Среда"в пресс-службе агентства безопасности 22 ноября.

Поскольку церкви причинен вред, священнослужители написали заявление в полицию. Правонарушителей объявили в розыск.

Неизвестные разбили в храме пять окон. Фото: АБ "Гвардия"

В церковь злоумышленники проникнуть не успели. Фото: АБ "Гвардия"

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церковьвандализмзаявление в полициюразгромилиРозыск.АБ ГВАРДИЯ
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