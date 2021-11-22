Вандалы разгромили церковь под Новосибирском. Священники написали заявление в полицию

В пресс-службе агентства безопасности "Гвардия" 22 ноября рассказали о том, как прошла службы в выходные на находящейся под его охраной объектах.
Самым возмутительным правонарушением в АБ назвали акт вандализма в церкви, который произошел в воскресенье в селе Раздольном под Новосибирском.
В ночь на 21 ноября (в половине второго ночи) в дежурную часть "Гвардии" поступил тревожный сигнал от охранной сигнализации. Система установлена в сельском храме в честь иконы Пресвятой Богородицы Смоленской.
Группа быстрого реагирования выехала мгновенно. Бойцы обнаружили, что в храме разбиты пять окон.
-Внутрь здания, к счастью, злоумышленники проникнуть не успели и потому материальные, а главное – культурные ценности остались нетронутыми, - рассказали "Курьер.Среда"в пресс-службе агентства безопасности 22 ноября.
Поскольку церкви причинен вред, священнослужители написали заявление в полицию. Правонарушителей объявили в розыск.