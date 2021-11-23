Служитель синагоги надругался над маленькими детьми: Красноярская еврейская община в шоке от инцидента с педофилом

Служителя синагоги в Красноярске обвиняют в развращении детей. Как сообщали в региональном управлении СКР, суд может отправить на принудительное лечение 58-летнего подозреваемого в педофилии. Дело передано в суд. Сергею Гуревичу провели психиатрическую экспертизу и признали его невменяемым.
По версии следствия, 14 сентября 2021 года завхоз синагоги на улице увидел незнакомых ему детей (двух мальчиков в возрасте 9 лет и двух девочек 8 и 9 лет) и "совершил в отношении малолетних иные действия сексуального характера". Отмечается, что в 1988 году он уже получал срок за развратные действия.
-Мы пребываем в ужасе от осознания того, что человек со столь пагубными наклонениями почти 10 лет работал в нашей синагоге... Он производил впечатление добропорядочности и аккуратности... Он никак не участвовал и не относился ни к образовательным программам для детей, ни к религиозной работе, - написал красноярский раввин Беньямин Вагнер на своей странице в Facebook.
По словам раввина, Гуревич был замкнутым человеком. Как только стало известно о происшествии, завхоза немедленно уволили. Вагнер отметил, что расследование должно быть всесторонним и полным. В общине выразили надежду, Гуревича изолируют от общества.