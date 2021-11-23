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Страшные ожоги от удара током получил солдат на железной дороге в Нижнем Новгороде при сопровождении груза

2:51:0111/23/2021
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У него обгорело 50% тела, электротравмы очень глубокие. Сейчас пострадавший находится в реанимации ожогового центра.

В Нижнем Новгороде солдата ударило током на железной дороге. Фото: Рixabay.com

Призванный из Иваново солдат получил очень сильные ожоги от удара током на железнодорожной станции в Нижнем Новгороде. Пострадавший находится в реанимации ожогового центра Приволжского медуниверситета.

Инцидент произошел 22 ноября у станции "435-й километр" в Канавинском районе.

"Солдат сопровождал железнодорожный груз. Получил обширные ожоги от удара током на железнодорожном объекте. Был доставлен в ожоговый центр", - цитирует РИА Новости пресс-службу  медуниверситета.

По официальной информации, солдат получил ожоги 50% поверхности тела, при этом электротравмы у него очень глубокие, имеется крайне тяжелый ожоговый шок, дышит самостоятельно.

"Ожоги нижних конечностей начали сдавливать мягкие ткани, провели первую экстренную операцию", - написал ректор Николай Карякин в своем аккаунте в Instagram.

Ранее "Курьер.Среда" сообщал, что в Бердске сильные ожоги от удара током получил 18-летний выпускник школы, когда собирал шишки вместе с другом в Бердском лесхозе. 26 августа погиб 66-летний водитель лесхоза.

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