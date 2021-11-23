Страшные ожоги от удара током получил солдат на железной дороге в Нижнем Новгороде при сопровождении груза

Призванный из Иваново солдат получил очень сильные ожоги от удара током на железнодорожной станции в Нижнем Новгороде. Пострадавший находится в реанимации ожогового центра Приволжского медуниверситета.
Инцидент произошел 22 ноября у станции "435-й километр" в Канавинском районе.
"Солдат сопровождал железнодорожный груз. Получил обширные ожоги от удара током на железнодорожном объекте. Был доставлен в ожоговый центр", - цитирует РИА Новости пресс-службу медуниверситета.
По официальной информации, солдат получил ожоги 50% поверхности тела, при этом электротравмы у него очень глубокие, имеется крайне тяжелый ожоговый шок, дышит самостоятельно.
"Ожоги нижних конечностей начали сдавливать мягкие ткани, провели первую экстренную операцию", - написал ректор Николай Карякин в своем аккаунте в Instagram.
Ранее "Курьер.Среда" сообщал, что в Бердске сильные ожоги от удара током получил 18-летний выпускник школы, когда собирал шишки вместе с другом в Бердском лесхозе. 26 августа погиб 66-летний водитель лесхоза.