Что попросить на Новый 2022 год: что заказать себе в подарок – идеи

Новый 2022 год наступит совсем скоро. Новогоднее настроение также не за горами: вскоре города нашей страны начнут преображаться, будут проводиться праздничные мероприятия, а люди займутся оформлением подарков для родных и близких. Но иногда это не так просто, как кажется на первый взгляд. Особенно когда речь идет о подарке для себя. Что попросить на Новый год у родных и близких, когда нет идей? В такой ситуации стоит воспользоваться советом следующего покровителя года.
Кто будет покровителем 2022 года?
Им станет король джунглей, гордое, любящее свободу и стремящееся добиться своих целей животное — Водяной Тигр. Считается, что, задобрив покровителя года, можно прожить это время как нельзя лучше. Начать добиваться доверия Водяного Тигра лучше всего уже к 31 декабря. Для этого многие люди используют любовь Тигра к натуральному в своих целях: наряжаются в наряды из натуральных материалов, украшают дом без искусственных компонентов: с помощью бумажных и деревянных фигур, с живой елочкой. Но какой подарок просить в таком случае?
Идеальным решением может быть одежда, косметика или аксессуары, изготовленные из натуральных материалов. Без токсичных цветов, синтетики, излишней роскоши. Такие подарки понравятся Тигру. За это он наверняка поможет вам в следующем году. Если же вам не нужны вышеперечисленные подарки, можно воспользоваться и другими качествами Тигра. Например, свободолюбием или целеустремленностью. Можно попросить поездку за город или путевку в теплую страну. Это поможет вам увидеть новое и ощутить свободу от дома, повседневных дел и работы. Не менее прекрасной идеей для подарка может стать все то, что развивает человека — книги, музыкальные инструменты, мольберт и другие предметы, дающие личности нечто новое и помогающие добиваться своих целей. Таких подарков можно придумать очень много и найти тот, который понравится именно вам.